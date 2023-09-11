據報導，《無主之地》系列背後的公司 Gearbox 正在出售

據報導，以開發《無主之地》系列而聞名的美國遊戲公司 Gearbox 目前正在掛牌出售。 Gearbox 的母公司 Embracer 正在考慮各種選擇，其中之一就是出售工作室。 一些第三方已經表現出收購該公司的興趣。 不過，Embracer 和 Gearbox 均未對此事發表任何官方評論。

這一消息發布之際，Embracer 正處於一個充滿挑戰的時期，因為該公司目前正在進行重大重組過程。 作為此次重組的一部分，負責製作熱門《黑道聖徒》系列的工作室 Volition 已經被關閉。 今年早些時候，在與沙特政府資助的公司 Savvy Games Group 達成的 2 億美元交易失敗後，Embracer 宣布計劃關閉工作室並取消遊戲。

母公司 Embracer Group 近年來一直在大舉收購，收購了多家知名工作室，其中包括《古墓麗影》開發商 Crystal Dynamics。 對 Gearbox 的收購於 2021 年 1.4 月完成，該公司估值高達 2 億美元。 Gearbox 最近發布了《無主之地》的衍生作品《小蒂娜的仙境》和《無主之地的新故事》。 他們今年還發布了大獲成功的掠奪射擊遊戲《Remnant 3》。 此外，他們還計劃於 2024 年發布由 Blackbird Interactive 開發的科幻即時戰略遊戲《Homeworld XNUMX》。

該公司還在將其業務擴展到遊戲世界之外，由伊萊·羅斯(Eli Roth) 執導的《無主之地》電影計劃於2024 年夏季上映。這表明，儘管目前該公司的未來存在不確定性，但Gearbox 仍致力於其特許經營權和正在積極開展新項目。

來源：

路透社

IGN