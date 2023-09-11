阿斯頓大學研究表明，台式光譜儀可以有效分析熱解油

阿斯頓大學研究人員最近進行的一項研究表明，台式光譜儀可以有效分析熱解生物油，為高場光譜儀提供了一種經濟高效的替代方案。 熱解生物油是通過將工業或農業廢料置於極端高溫下生產的，它們越來越被認為是化石燃料的替代品。 然而，分析這些生物油中存在的複雜混合物是一項具有挑戰性且昂貴的任務。

熱解生物油的成分在決定其穩定性和後續處理方面起著至關重要的作用。 特別是，含氧化學物質（例如羰基）的存在會對油的腐蝕性和穩定性產生重大影響。 高場核磁共振 (NMR) 波譜測定已成為分析樣品中化學物質的鑑定和濃度的首選方法。 然而，高場核磁共振波譜儀價格昂貴，價格從600,000萬英鎊到10萬英鎊不等，並且需要昂貴的製冷劑和溶劑。

為了解決這個問題，阿斯頓大學的羅伯特·埃文斯博士和他的團隊探索了台式核磁共振波譜儀在分析熱解油方面的有效性。 台式光譜儀使用永磁體並且不需要低溫冷卻，因此購買和維護成本要低得多。 儘管與高場光譜儀相比，它們的靈敏度和分辨率較低，但它們通常用於教學實驗室和研究。

這項研究與田納西大學合作進行，將台式光譜儀獲得的結果與高場光譜儀和其他分析技術獲得的結果進行了比較。 研究人員評估了來自各種植物的熱解油，發現台式光譜儀的總羰基濃度優於滴定分析。 它們在檢測酮、醛和醌等羰基方面的性能也與高場光譜法相匹配。

Evans 博士強調，儘管台式光譜儀存在已知的局限性，但他們仍然能夠獲得與高場光譜儀質量相似的 NMR 數據。 這為更廣泛的用戶對熱解油進行更簡單、更具成本效益和更容易的 NMR 分析鋪平了道路。

總體而言，這項研究展示了台式光譜儀在復雜混合物分析中的潛力，為研究和了解熱解生物油提供了經濟實惠且高效的解決方案。

資料來源：阿斯頓大學，Tang, B. 等人。 “熱解油中羰基的定量低場 19F 核磁共振分析。” 化學蘇斯化學。 doi:10.1002/cssc.202300625