蘋果與高通續簽 5G 調製解調器合作夥伴關係

Apple 續簽了與Qualcomm 的合作夥伴關係，確保這家消費電子巨頭將繼續在其智能手機中使用Qualcomm 的Snapdragon 5G 調製解調器射頻系統，直至2026 年。儘管Apple 此前曾努力開發自己的調製解調器並減少對Qualcomm 的依賴，但蘋果還是發布了這一消息。

儘管蘋果在 2019 年收購了英特爾陷入困境的調製解調器業務，為該公司提供了創建自己的調製解調器所需的資源，但蘋果的獨立調製解調器開發似乎尚未取得成果。 與高通的協議表明蘋果仍然依賴外部供應商來滿足其調製解調器需求。

開發自己的調製解調器將使蘋果能夠繞過與高通組件相關的成本和特許權使用費，從而有可能提高該公司的盈利能力。 然而，通過續簽與高通的合作夥伴關係，蘋果公司正在確保其擁有後備計劃，以防其獨立調製解調器開發進展不及預期。

雖然新協議是非排他性的，這意味著蘋果仍然可以使用自己的調製解調器或其他供應商的調製解調器，但這突顯了該公司在調製解調器技術方面繼續依賴高通。 蘋果是高通的重要客戶，蘋果和三星均佔高通 10 財年合併收入的 2022% 或更多。

這一宣布的時機值得注意，因為它恰逢蘋果年度 iPhone 活動之前，預計該公司將在會上推出新款 iPhone 15。由於即將推出的智能手機系列不太可能採用蘋果內部開發的調製解調器，預計他們將使用高通的5G 調製解調器和射頻前端。

資料來源：高通

定義：

– Snapdragon 5G 調製解調器-射頻系統：用於智能手機和其他電子產品的高通 5G 調製解調器和射頻系統系列。

– 調製解調器：允許設備通過傳輸和接收數據連接到互聯網或其他網絡的設備。

– RF 前端：設備中處理射頻信號傳輸和接收的電路。

– 特許權使用費：一家公司為使用另一家公司的知識產權或技術而支付的費用。