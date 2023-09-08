《守望先鋒 2》英雄的官方年齡揭曉

《守望先鋒 2》的開發商終於公佈了遊戲中所有角色的官方年齡，結束了粉絲們多年來的猜測。 暴雪的英雄射擊遊戲之所以受歡迎，不僅因為它的遊戲玩法，還因為其多樣化且具有文化代表性的英雄陣容。

在 Play Overwatch 網站最近的更新中，暴雪包含了《守望先鋒 2》中所有英雄的生日和年齡。這些信息提供了對這些標誌性角色的背景故事和時間表的深入了解。

令人驚訝的是，《守望先鋒2》中最年輕的角色並不是人類，而是年僅1歲的坦克英雄奧麗莎。 緊隨其後的是 14 歲的 Echo 和 16 歲的 Hammond。在人類英雄中，最年輕的是遊戲新人 Illari，目前 18 歲。

有趣的是，有些英雄有獨特的出生日期。 例如，狂鼠出生於 29 月 XNUMX 日，這是每四年一次的閏日。 這為他的角色增添了一層額外的獨特性。

此外，值得注意的是，瑞典英雄托比昂和布麗吉特有著特殊的聯繫，因為他們的出生時間僅相差一天。 托比昂比他的女兒大 33 歲零 364 天，凸顯了遊戲敘事中的家庭紐帶。

對於渴望了解《守望先鋒 2》中所有角色生日的粉絲來說，《守望先鋒》遊戲網站提供了一個包含所有必要信息的綜合中心。

總的來說，暴雪的這次更新為《守望先鋒 2》本已豐富的故事增添了另一層深度。它讓玩家能夠更好地了解角色、他們的歷史以及他們在遊戲宇宙中的位置。

來源：

– 利亞姆·何

– 玩《守望先鋒》網站