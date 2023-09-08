城市生活

揭開新技術和人工智能的力量

最新消息

《守望先鋒 2》英雄的官方年齡揭曉

By加布里埃爾博塔

8 年 2023 月 XNUMX 日
《守望先鋒 2》英雄的官方年齡揭曉

《守望先鋒 2》的開發商終於公佈了遊戲中所有角色的官方年齡，結束了粉絲們多年來的猜測。 暴雪的英雄射擊遊戲之所以受歡迎，不僅因為它的遊戲玩法，還因為其多樣化且具有文化代表性的英雄陣容。

在 Play Overwatch 網站最近的更新中，暴雪包含了《守望先鋒 2》中所有英雄的生日和年齡。這些信息提供了對這些標誌性角色的背景故事和時間表的深入了解。

令人驚訝的是，《守望先鋒2》中最年輕的角色並不是人類，而是年僅1歲的坦克英雄奧麗莎。 緊隨其後的是 14 歲的 Echo 和 16 歲的 Hammond。在人類英雄中，最年輕的是遊戲新人 Illari，目前 18 歲。

有趣的是，有些英雄有獨特的出生日期。 例如，狂鼠出生於 29 月 XNUMX 日，這是每四年一次的閏日。 這為他的角色增添了一層額外的獨特性。

此外，值得注意的是，瑞典英雄托比昂和布麗吉特有著特殊的聯繫，因為他們的出生時間僅相差一天。 托比昂比他的女兒大 33 歲零 364 天，凸顯了遊戲敘事中的家庭紐帶。

對於渴望了解《守望先鋒 2》中所有角色生日的粉絲來說，《守望先鋒》遊戲網站提供了一個包含所有必要信息的綜合中心。

總的來說，暴雪的這次更新為《守望先鋒 2》本已豐富的故事增添了另一層深度。它讓玩家能夠更好地了解角色、他們的歷史以及他們在遊戲宇宙中的位置。

來源：
– 利亞姆·何
– 玩《守望先鋒》網站

By 加布里埃爾博塔

相關帖子

最新消息

探索 LAMEA 電信邊緣安全的未來

9 年 2023 月 XNUMX 日
最新消息

徹底改變用戶體驗：顯示面板技術的演變

9 年 2023 月 XNUMX 日
最新消息

利用雲技術的力量實現互聯網時代的高效供應鏈管理

9 年 2023 月 XNUMX 日

你錯過了

最新消息

探索 LAMEA 電信邊緣安全的未來

9 年 2023 月 XNUMX 日 0 個評論
專業技術

Epic Games 首席創意官唐納德·穆斯塔德 (Donald Mustard) 退休

9 年 2023 月 XNUMX 日 加布里埃爾博塔 0 個評論
專業技術

豐田 GR Corolla Morizo​​ 與本田思域 Type-R：一場勢均力敵的 U 型直線加速賽

9 年 2023 月 XNUMX 日 曼波布雷西亞 0 個評論
科學

新研究發現吡羅昔康與左炔諾孕酮聯合使用可提高緊急避孕的有效性

9 年 2023 月 XNUMX 日 薇琪斯塔夫羅普盧 0 個評論