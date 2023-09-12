2023 年最前沿 Android 智能電視終極指南

隆重推出2023 年最前沿Android 智能電視終極指南。隨著技術以前所未有的速度進步，這8 款令人驚嘆的Android 智能電視抓住了創新的精髓，無縫融合了令人驚嘆的視覺效果、身臨其境的聲音和先進的功能徹底改變您的娛樂體驗。 無論您是遊戲愛好者、電影愛好者，還是只是尋求客廳的智能升級，這些 Android 智能電視都能提供風格、功能和創新的完美結合。 準備好通過這 8 款 2023 年出色的 Android 智能電視來探索電視的未來吧。

海信 A4 系列 43 英寸 FHD 智能安卓電視

海信 A4 系列 43 英寸級 FHD 智能 Android 電視是一款功能齊全的電視，可提供清晰、色彩豐富的圖像。 憑藉其全高清分辨率和強大的 LED 背光，您可以享受令人驚嘆的視覺效果。 120 的運動速率確保動作流暢，非常適合運動、電影和遊戲。 遊戲模式可減少輸入延遲，帶來更好的遊戲體驗，而運動模式則優化設置，帶來更身臨其境的運動觀看體驗。 該電視還兼容 Alexa，並配有內置 Chromecast。 總體而言，海信 A4 系列 43 英寸級 FHD 智能 Android 電視性價比很高。

主要功能：

– 全高清分辨率，1080p LCD 屏幕

– 運動速率 120，適合快節奏的動作

- 遊戲模式可改善遊戲體驗

- 運動模式可優化運動內容

– 內置 Chromecast，方便串流

– Alexa 語音控制兼容性

規格：

–顏色：黑色

– 尺寸：7.17Lx37.60Wx23.86H

– 尺寸：43 英寸

優點：

– 清晰且色彩豐富的圖片

– 動作流暢，運動速率 120

- 改善遊戲模式的遊戲體驗

- 優化運動內容和運動模式

– 使用內置 Chromecast 輕鬆進行流媒體播放

– 方便的語音控制，兼容 Alexa

缺點：

– 慢電視軟件

– 不兼容所有 Android 應用程序

– 打開和更改功能時響應時間慢

總體而言，海信 A4 系列 43 英寸級 FHD 智能 Android 電視物超所值。 它提供了清晰多彩的畫面、運動速率為 120 的流暢動作，並通過遊戲模式改善了遊戲體驗。 運動模式可優化設置以獲得最佳運動觀看體驗，而內置 Chromecast 則可輕鬆進行流媒體播放。 該電視還兼容 Alexa，方便進行語音控制。 但需要注意的是，電視軟件可能會很慢，並且可能不兼容所有 Android 應用程序。 此外，打開和更改功能時的響應時間可能很慢。 儘管如此，海信 A4 系列 43 英寸全高清智能 Android 電視對於那些尋找價格實惠的智能電視的人來說是一個時尚且功能豐富的選擇。

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TCL 32 英寸 3 級系列全高清 1080p 智能谷歌電視 – 32S356

TCL 32 英寸 3 級系列全高清 1080p 智能 Google 電視 – 32S356 提供令人驚嘆的全高清分辨率、內置 Google Assistant 和多種流媒體應用程序選擇。 有數以千計的電影和節目可供選擇，專為您整理，查找觀看內容從未如此簡單。 您還可以使用 Google TV 輕鬆地將內容從 Android 或 iOS 設備傳輸到 TCL。 該電視採用時尚黑色，尺寸為 2.90Lx28.80Wx17.20H。 客戶對該產品的評價為 4.1 星（滿分 5 星）。

主要功能：

– 令人驚嘆的全高清分辨率

– 內置谷歌助理

– 流媒體應用程序的組織選擇

– 從 Android 或 iOS 設備輕鬆進行流式傳輸

產品規格：

–顏色：黑色

– 尺寸：2.90Lx28.80Wx17.20H

優點：

– 銳利清晰的畫質

– 谷歌助理集成

– 輕鬆快速的串流

- 可接受的價格

缺點：

– 內置揚聲器不足

– 脆弱的結構

– 有限的硬件控制

TCL 32S356 智能 Google 電視提供令人印象深刻的全高清分辨率和各種功能，包括 Google Assistant 集成和廣泛的流媒體選項。 它提供清晰銳利的圖像質量，適合臥室或廚房等較小的空間。 然而，內置揚聲器可能無法提供最佳的聲音體驗，而且電視的結構也相對脆弱。 此外，一些用戶可能會發現缺乏硬件控制帶來不便。 總體而言，TCL 32S356以其實惠的價格提供了巨大的價值，對於那些尋求經濟實惠的智能電視的人來說是一個不錯的選擇。

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NH800UP RF402A-V14 紅外遙控器更換

NH800UP RF402A-V14 紅外遙控器替換件是飛利浦 Android 4K 超高清智能 LED 電視的兼容遙控器。 它提供 0.3 秒的快速響應時間，傳輸範圍可達 30 英尺，以實現精確控制。 遙控器具有快捷按鈕，可快速訪問 Netflix、VUDU、YouTube 和 Google Play 等喜愛的應用程序。 它沒有語音控制功能，但對於那些不使用該功能的人來說，它的效果幾乎與原始遙控器一樣好。 遙控器易於使用，無需編程或配對。 只需插入 2 節 AAA 電池，即可開始使用。 它提供無憂退貨和 180 天質量保修。

主要功能：

– 與飛利浦 Android 電視兼容

– 使用快捷按鈕快速訪問喜愛的應用程序

– 0.3秒的快速響應時間

– 傳輸範圍達 30 英尺，可實現精確控制

– 無需編程或配對

產品規格：

–顏色：黑色

優點：

– 幾乎與原裝遙控器一樣好用

– 易於使用，無需編程或配對

– 響應時間快，傳輸範圍遠

– 無憂退貨和 180 天質量保修

缺點：

– 沒有語音控制

– 夜間使用時遙控器上沒有燈

NH800UP RF402A-V14 紅外遙控器替換件是飛利浦 Android 4K 超高清智能 LED 電視原裝遙控器的可靠且經濟實惠的替代品。 憑藉其快速響應時間、遠距離傳輸以及可快速訪問喜愛的應用程序的快捷按鈕，它提供了便利性和易用性。 雖然它缺乏語音控制和夜間使用的燈，但這些功能可能並不是每個人都必須的。 總體而言，如果您需要一個性能良好且具有無憂退貨和質量保修的替換遙控器，那麼 NH800UP RF402A-V14 值得考慮。

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參考文獻：

- 沒有