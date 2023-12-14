備受期待的續集將於 2024 年上映

標誌性的《Outcast》系列為開放世界遊戲鋪平了道路，推出了期待已久的續集《Outcast：新的開始》。 自從第一款遊戲發布 15 年後，粉絲們可以期待激動人心的回歸，新遊戲將於 2024 年 XNUMX 月 XNUMX 日推出。

《Outcast: A New Beginning》由 THQ Nordic 開發，提供身臨其境的開放世界體驗，將玩家帶回阿德法 (Adelpha) 壯觀的外星世界。 製作人 Michael Paeck 和 Andreas Schmiedecker 表示，這款動作冒險遊戲將引入「輕型 RPG」元素，包括技能樹和引人入勝的 NPC 對話。 這為遊戲玩法增加了新的深度和複雜性。

《Outcast: A New Beginning》的預計遊戲時間為 30-35 小時，它不僅可以作為該系列的直接續作，還可以作為該系列新手的切入點。 遊戲最初名為《Outcast 2》，這次重新命名的決定體現了開發者致力於讓所有玩家都能輕鬆上手並享受遊戲樂趣的承諾。

為了確保真實性並向忠實粉絲致敬，THQ Nordic 重新召集了原創作者，為遊戲的開發做出貢獻。 毫無疑問，這將導致隱藏的驚喜和對深受喜愛的原版《Outcast》的引用。

從視覺上看，這款遊戲似乎令人驚嘆，以阿德爾法令人驚嘆但不可預測的景觀為特色。 自然和機械元素的混合創造了一種奇妙和冒險的感覺，讓人想起流行的《阿凡達：潘朵拉邊境》和《薩爾達傳說：王國之淚》。

《Outcast: A New Beginning》將在下一代遊戲機和 PC 平台上發布，為玩家踏上這段非凡的旅程提供廣泛的選擇。 同時，熱切等待續集的粉絲可以探索其他令人興奮的動作遊戲，以保持高昂的遊戲熱情。

總體而言，即將發布的《Outcast: A New Beginning》在老粉絲和新玩家中引起了極大的期待，承諾在迷人的 Adelpha 世界中提供真正令人難忘的身臨其境的遊戲體驗。