15 年適用於 Windows 10 的 2023 個令人難以置信的 PDF 軟件

在當今的數字時代，擁有可靠的 PDF 軟件對於高效的工作流程和文檔管理至關重要。 對於 Windows 10 用戶來說，有許多可用的選項，但選擇最好的軟件可能會讓人不知所措。 為了幫助簡化您的搜索，我們整理了15 年專為Windows 10 設計的2023 個最令人難以置信的PDF 軟件列表。這些軟件應用程序提供廣泛的功能並提供無縫的用戶體驗，使其成為個人和企業不可或缺的工具一樣。

Adobe Photoshop Elements 2023 | 照片編輯軟件

Adobe Photoshop Elements 2023 是一款專為 Windows PC 設計的照片編輯軟件。 它利用 Adob​​e Sensei AI 技術自動執行任務，讓用戶能夠專注於創意增強。 通過 61 種引導編輯，用戶可以創建深度、完美的風景、替換背景以及製作現代雙色調。 該軟件還通過拼貼和幻燈片模板以及更新的創意內容提供個性化創作。 此外，它還提供網絡和移動配套應用程序，用於隨時隨地編輯照片。

Adobe Photoshop Elements 2023 的主要功能包括 Adob​​e Sensei AI 技術、61 種指導編輯、個性化創作以及超越桌面的能力。 雖然該軟件缺乏完整 Photoshop 版本的高級功能，但因其價格實惠且適合初學者使用而受到好評。

Microsoft 365個人版

Microsoft 365 個人版提供了一整套辦公應用和高級安全功能。 借助 Word、Excel 和 PowerPoint 等高級 Office 應用程序，用戶可以輕鬆創建和組織文檔。 該訂閱還包括 OneDrive 上的 1TB 雲存儲，允許跨設備無縫訪問和共享文件。 Outlook 是一款安全的電子郵件和日曆應用程序，也包含在訂閱中。 該軟件可以在多種設備上使用，提供了極大的靈活性。

Microsoft 365 個人版的主要功能包括輕鬆創建、組織和完成工作的能力、高級 Office 應用、1TB OneDrive 雲存儲、用於電子郵件和日曆的 Outlook 以及高級安全功能。 一些用戶發現界面笨重，並且基於訂閱的模式可能不是所有人都喜歡，但總的來說，對於那些尋求具有云存儲功能的綜合辦公套件的人來說，它是一個流行的選擇。

Kindle Paperwhite 帶可調節暖光

Kindle Paperwhite 是一款專門設計的電子閱讀器，可提供卓越的閱讀體驗。 它具有 6.8 英寸顯示屏、可調節暖光和更薄的邊框，旨在模仿在真實紙張上閱讀的體驗。 無眩光顯示屏即使在明亮的陽光下也能確保舒適的閱讀體驗，而防水功能使其適合在海灘或沐浴時閱讀。 Kindle Paperwhite 可以存儲數千種圖書，電池續航時間長達 10 週。 它還提供對 Kindle Unlimited 的訪問，您可以在其中找到超過 2 萬種圖書和數千本有聲讀物。 這款電子閱讀器具有易於使用的界面和緊湊的設計，是您養成閱讀習慣的便捷而愉快的方式。

Kindle Paperwhite 的主要特點包括具有可調節暖光的 6.8 英寸顯示屏、無眩光顯示屏的齊平正面設計、防水功能以防止意外浸入、能夠存儲數千個標題、長達 10 週的電池壽命以及訪問Kindle Unlimited 和有聲讀物。 一些用戶可能會發現用戶界面令人困惑，觸摸屏可能偶爾會出現響應問題，但總的來說，對於尋找專用設備來享受閱讀樂趣的狂熱讀者來說，這是一個不錯的選擇。

來源：Adobe、微軟、亞馬遜