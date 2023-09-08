Zoom 引發對微軟行為的反壟斷擔憂

Zoom Video Communications Inc. 在與美國、歐盟和其他司法管轄區監管機構的會議上表達了對微軟公司涉嫌反競爭行為的擔憂。 據一位知情人士透露，Zoom 在過去一年中與美國聯邦貿易委員會以及歐盟、英國和德國的競爭執法機構進行了討論。

Zoom 提出的主要擔憂之一是微軟通過價格捆綁和產品設計優先考慮其 Teams 視頻會議軟件。 該公司認為，這種行為使微軟在市場上獲得了不公平的優勢。 微軟已經受到歐盟競爭監管機構的審查，該機構正在調查其將 Teams 與 Microsoft 365 和 Office 365 捆綁在一起是否違反了反壟斷規則。

針對Slack三年前的投訴，微軟最近宣布將從1月XNUMX日起在歐洲分拆Teams。德國聯邦卡特爾辦公室也在XNUMX月份對微軟發起了調查，調查其捆綁做法和潛在的反競爭行為。

美國和英國當局也啟動了對雲服務的調查，微軟的 Azure 是該領域的主要參與者。 這些調查旨在確定微軟、亞馬遜公司和 Alphabet 公司的某些做法是否限制了行業的創新。

儘管 Teams 是 Zoom 的主要競爭對手，但該公司直到最近才公開討論這些問題。 在高盛Communacopia和技術大會上，Zoom首席執行官袁征呼籲FTC審查微軟的捆綁做法，並強調競爭公平的重要性。

隨著 Zoom 繼續擴展視頻會議以外的企業服務套件，它尋求解決反壟斷問題並確保市場公平競爭。

來源：

——彭博社