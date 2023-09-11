Xbox 推出 Xbox 萬事達卡獎勵遊戲玩家

Xbox 推出了面向遊戲玩家的最新產品：官方 Xbox 萬事達卡。 這張由巴克萊銀行發行的信用卡允許用戶通過日常購買賺取積分，這些積分可以在 Xbox 商店中兌換遊戲或附加內容。 該卡還提供了個性化選項，將用戶的玩家標籤蝕刻到帶有 Xbox 徽標的五種不同設計之一上。 但是，獲得該卡有一些限制。 申請人必須是 Xbox Insider，並且居住在美國大陸、阿拉斯加或夏威夷。

與其他基於獎勵的信用卡類似，用戶在玩家信用卡上每消費 1​​ 美元即可賺取積分。 他們在特定地點購物時可以獲得更多積分。 這包括在 Xbox 和 Microsoft 商店購買符合條件的產品可賺取 5 倍積分，在 Disney Plus 和 Netflix 等符合條件的流媒體服務上賺取 3 倍積分。 該卡還為 Grubhub 和 Doordash 等符合條件的送餐服務提供 3 倍積分。

其他符合條件的店面的詳細信息仍不清楚。 例如，不確定通過 Xbox 帳戶購買遊戲內物品（例如《守望先鋒》硬幣）是否有資格獲得 5 倍積分。 Xbox Mastercard 會員首次購買後將獲得 50 美元的積分獎勵，並且可以享受三個月的免費 Xbox Game Pass Ultimate，如果已經是 Game Pass 會員，還可以選擇將其贈送給朋友。

要申請Xbox Mastercard，用戶必須成為Xbox Insider。 通過從 PC 上的 Microsoft Store 下載 Xbox Insider Hub 或在 Xbox 主機上搜索“Xbox Insider Bundle”並安裝該集線器，可以輕鬆完成此操作。 Xbox Insiders 的申請期從 21 月 2024 日開始，而美國其他地區則要等到 XNUMX 年才能申請信用卡。

來源：

1.Xbox新聞博客

2. 邊緣