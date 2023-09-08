微軟將在 2023 年東京遊戲展上舉辦 Xbox 數字廣播

微軟宣布將在即將舉行的 2023 年東京遊戲展上舉辦 Xbox 數字廣播。廣播將於 21 月 2 日太平洋時間凌晨 00:5/東部時間上午 00:18/日本標準時間 00:XNUMX 進行。

在直播期間，微軟將提供 Xbox Game Studios 和 Bethesda Softworks 的遊戲進度更新。 此外，他們還將展示由主要位於日本和亞洲的開發商開發的一系列富有創意的多元化遊戲。 該活動還將宣布將登陸 Xbox Game Pass 的新遊戲。

Xbox 數字廣播將可通過各種平台訪問。 觀眾可以在東京電玩展官方 YouTube 頻道以及精選 Xbox 社交頻道上觀看直播。 該廣播將以多種語言提供，包括英語、日語、韓語、簡體中文、繁體中文、馬來語、泰語、越南語、印度尼西亞語、法語、德語和卡斯蒂利亞西班牙語。

此次活動為 Xbox 玩家和粉絲提供了一個激動人心的機會，讓他們了解即將推出的遊戲的最新更新和公告。 它還強調了微軟對日本和亞洲遊戲市場的承諾，展示了該地區的人才和創造力。

東京電玩展是在日本舉辦的一年一度的遊戲博覽會，展示遊戲行業的最新發展。 它為遊戲開發商、硬件公司和遊戲愛好者提供了一個聚集在一起並慶祝遊戲世界的平台。

來源：

– Xbox 遊戲工作室：[定義]

– 貝塞斯達軟件：[定義]

– 東京遊戲展：[定義]

（注意：出於此示例響應的目的，本文中已排除定義和來源。）