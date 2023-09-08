印度的數字公共基礎設施（DPI）因其在過去十年中的變革性影響而獲得了世界銀行的國際讚譽。 這份世界銀行文件是二十國集團全球普惠金融夥伴關係的一部分，承認了納倫德拉·莫迪領導的政府在實施DPI 方面所做的努力，並強調了政府政策和監管在塑造這一格局中的關鍵作用。

報告強調的顯著成就之一是印度在普惠金融方面取得的快速進展。 Jan Dhan Yojana (JAM) 三位一體，由 Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)、Aadhaar 和手機號碼組成，在提高金融包容性方面發揮了至關重要的作用。 在短短六年內，印度成人金融普惠率從 25 年的 2008% 提高到 80% 以上。 這一重大飛躍將普惠金融的歷程縮短了長達 47 年，這主要歸功於 DPI 的影響。

儘管 DPI 在實現這一壯舉中發揮了至關重要的作用，但報告也承認其他生態系統變量和政策的重要性。 其中包括創建更有利的法律​​和監管框架的干預措施、擴大賬戶所有權的國家政策以及利用 Aadhaar 進行身份驗證。

印度的 DPI 不僅改變了公共部門，還提高了私營組織的效率。 非銀行金融公司 (NBFC) 報告了積極的影響，例如中小企業貸款轉化率提高了 8%、折舊成本降低了 65%、欺詐檢測費用降低了 66%。

報告中還重點介紹了印度統一支付接口（UPI）的成功故事。 僅 2023 年 9.41 月，UPI 交易量就超過 14.89 億筆，價值約 2022 萬億盧比。 23-50 財年，UPI 交易總價值幾乎達到印度名義 GDP 的 2023%。 印度和新加坡之間的 UPI-PayNow 互連於 20 年 XNUMX 月投入運營，促進了更快、更便宜、更透明的跨境支付，符合 GXNUMX 的金融普惠優先事項。

總之，印度的 DPI 在加速金融包容性和公共和私營部門轉型方面發揮了關鍵作用。 數字化的努力，加上支持性的政策和法規，推動了印度的進步，所用時間僅為傳統的一小部分。 JAM Trinity 和 UPI 等舉措的成功證明了數字基礎設施在推動經濟增長和包容性方面的力量。

來源：

– 作為 G20 全球金融包容性夥伴關係一部分而準備的世界銀行文件