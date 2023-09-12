Windows 10發布累積更新解決安全問題

Microsoft 最近針對不同版本的Windows 5030211（包括5030214H10、22H2 和21）推出了兩個累積更新KB2 和KB1809。這些更新對於修復操作系統內的現有問題至關重要，並且是2023 年XNUMX 月補丁星期二版本的一部分。

為了確保無縫安裝這些更新，Microsoft 已將它們提供為自動安裝。 不過，用戶也可以通過訪問“設置”中的“Windows 更新”部分並選擇“檢查更新”來手動安裝更新。

5030211 月的 KB10 更新引入了一些值得注意的功能。 首先，它包括一個新的Windows備份應用程序，允許用戶有效地管理他們的應用程序和文件，並提供稍後恢復它們的能力。 此外，本次更新還增強了Windows XNUMX的位置檢測功能，為用戶提供更準確的天氣、新聞和交通信息。

此外，Microsoft 在“開始”菜單上引入了 Microsoft 帳戶的通知徽章，使查看和管理通知變得更加容易。 此更新還解決了與以色列夏令時更改相關的問題，並修復了搜索框的問題。

這些累積更新中的一項重要修復與組策略服務有關。 此前，該服務需要等待 30 秒網絡才可用，從而導致策略處理延遲。 在最新的更新中，此問題已得到解決，確保正確的策略處理，不會出現不必要的延遲。

此外，還修復了設置同步問題。 以前，即使在“設置”應用程序的 Windows 備份頁面上打開同步設置的開關，設置也無法正確同步。 最新更新糾正了此問題，改善了整體用戶體驗。

總而言之，最近發布的 Windows 10 累積更新 KB5030211 和 KB5030214 為操作系統帶來了多項新功能和重要修復。 這些更新解決了安全漏洞並增強了 Windows 10 的整體性能。建議用戶安裝這些更新以確保其係統保持安全和優化。

來源：

- 微軟

– Windows 更新設置