Vivo 將在印度推出 Vivo T2 Pro：具有增強硬件的新型中端設備

據報導，著名智能手機製造商 Vivo 正在擴大其在印度的中端產品組合，推出了 T2 系列新設備。 即將推出的手機名為 Vivo T2 Pro，將配備改進的硬件，預計售價將超過盧比。 印度市場銷量為20,000輛。

據91Mobiles援引消息人士透露，Vivo T2 Pro在流行的基準測試平台安兔兔上得分為600,000萬。 這表明該設備將配備新的天璣7200 SoC，與該系列之前的型號相比，性能得到增強。

據推測，Vivo T2 Pro 的定價將與最近推出的 iQOO Z7 Pro 類似，後者也搭載天璣 7200 芯片，起價為 23,999 盧比。 印度為 8。 Pro型號預計有兩種版本：一種配備128GB RAM和8GB板載存儲，另一種配備256GB RAM和XNUMXGB存儲。 該設備可能可以在流行的電子商務平台 Flipkart 以及 Vivo 廣泛的零售網絡上購買。

雖然 Vivo T2 Pro 的發布日期尚未公佈，但預計未來幾天將公佈更多信息。 值得注意的是，搭載驍龍2處理器的Vivo T5 695G售價為盧比。 具有 18,999GB RAM 和 6GB 存儲空間的基本型號為 128 美元。 T2x 版本採用 Dimensity 6020 SoC，起價為盧比。 12,999GB內存和4GB存儲版本的售價為128。

Vivo T2 Pro預計將通過改進的硬件功能為消費者提供有吸引力的中端選擇。 憑藉具有競爭力的價格和領先的線上線下渠道的供貨，Vivo 旨在滿足印度智能手機用戶的多樣化需求。

來源：91Mobiles