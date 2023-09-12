由於投資者在蘋果事件和通脹數據之前表現出謹慎態度，美國股市下跌

由於投資者在蘋果公司的關鍵產品活動和本週晚些時候的關鍵通脹數據之前表現出謹慎態度，美國股市預計週二上午下跌。 道指在盤前交易中下跌 0.1%，標準普爾 500 指數和納斯達克指數均下跌 0.2%。

投資者正在密切關注將於週三公佈的美國消費者價格指數。 繼 0.5 月份上漲 0.2% 後，預計 0.2 月份價格將上漲 XNUMX%。 然而，核心通脹預計環比穩定在 XNUMX%。

美國銀行家協會經濟諮詢委員會表示，美聯儲加息週期現已結束。 他們預測明年 GDP 增速將從 1.2 年的 2% 放緩至 2023%。最近幾周利率預期的變化給市場帶來了不確定性，但即將暫停加息的傳言有助於提振市場情緒。

在科技領域，蘋果公司週二舉行的 Wonderlust 活動備受期待。 該活動可能包括新款 iPhone 15 和 Apple Watch Series 9 的發布，以及 iPad 和 VisionPro 耳機的更新。 受摩根士丹利上調評級的推動，特斯拉期貨週一上漲 10% 後開始回落。 該銀行認為，特斯拉的定制超級計算產品 Dojo 可以為公司增加巨大的價值。

投資者也在關注 ARM 即將在紐約證券交易所進行的 IPO。 據報導，這家英國芯片集團的 IPO 獲得了其發行規模 10 倍的超額認購。

其他消息方面，在宣布與造紙和包裝同行 Smurfit Kappa 合併後，WestRock 的盤前交易量正在上漲。 此次合併將創建一家合併收入達 34 億美元的公司，並在歐洲和北美佔據 20% 的市場份額。

來源：

– “隨著投資者考慮蘋果事件和通脹數據，美國股市將下滑” – Markets Insider

– 美國銀行家協會經濟諮詢委員會

– Joshua Mahony，Scope Markets

– 摩根士丹利

– 有關 Apple Wonderlust 活動和 ARM IPO 的新聞文章。