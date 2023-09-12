美國網絡安全和基礎設施安全局敦促聯邦機構修補已知的蘋果缺陷

美國網絡安全和基礎設施安全局 (CISA) 向聯邦機構發出警告，敦促他們在一個月內更新 iOS、iPadOS 和 macOS 設備。 這是對 Apple 產品中發現的兩個可能被間諜軟件攻擊利用的零日漏洞的回應。

第一個漏洞名為 CVE-2023-41064，是 ImageIO 中的緩衝區溢出漏洞。 它在處理特製圖像時發生，並可能導致代碼執行。 第二個漏洞 CVE-2023-41061 是 Apple 錢包中的驗證問題。 惡意製作的附件可能會導致代碼執行。

非盈利組織 Citizen Lab 最近發現這些漏洞是名為“BlastPass”的漏洞利用鏈的一部分。 該鏈被用來向華盛頓民間社會組織的一名員工傳送 Pegasus 間諜軟件。 Citizen Lab 透露，該漏洞利用了 PassKit 附件，其中包含通過 iMessage 發送的惡意圖像。

雖然尚不清楚誰授權了這些攻擊，但人們擔心，如果敵對國家實施這些攻擊，它們也可能被用來針對美國政府官員。 過去曾有過類似間諜軟件攻擊的報導，2021 年有 XNUMX 名美國國務院官員的 iPhone 遭到遠程黑客攻擊。

蘋果公司決定對以色列公司 NSO Group 採取法律行動，該公司被認為負責開發和銷售 Pegasus 間諜軟件。 NSO Group 聲稱其產品用於合法執法和情報收集目的。

為了降低間諜軟件攻擊的風險，聯邦機構必須在 2 月 XNUMX 日之前通過官方供應商更新來修補已發現的漏洞。 否則可能會導致您停止使用這些 Apple 產品。

來源：

– “美國網絡安全和基礎設施安全局 (CISA) 敦促立即修補已知的 Apple 漏洞” – CISA

– “BlastPass：Apple iMessage 的零點擊移動開發” – Citizen Lab