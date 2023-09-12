英國政府於 2017 年引入學徒稅，作為大型雇主投資學徒培訓的一種方式。 年薪超過 3 萬英鎊的雇主需要將年薪總額的 0.5% 繳納到徵稅基金中。 然後，他們可以使用這些資金來支持自己的學徒培訓和評估費用或將其轉移給其他雇主。 但是，任何未使用的資金都會過期。

不同級別有多種學徒標準，包括數字職業的學徒標準。 學徒與技術教育研究所 (IfATE) 提供職業地圖，幫助雇主確定學徒的晉升和技能提昇路線。 白金漢郡新大學 (BNU) 等以職業為重點的大學也進入了高等教育和學位學徒市場，在醫療保健、警務、工程、商業和管理以及數字等行業提供學徒服務。

雇主經常招募學徒進行較低級別的學徒培訓，並為他們提供提陞技能以獲得完整學位資格的機會。 與傳統的四年相比，這使得學徒能夠在更短的時間內獲得完整的學士學位。

雖然可能會擔心學徒完成率，但雇主應仔細考慮他們正在考慮的提供者的過往記錄。 例如，北京師範大學的數字和技術解決方案專業 (BSc) 學位學徒完成率超過 90%。 這個特殊的學徒標準有六個不同的途徑，包括軟件工程、IT 諮詢、網絡安全、網絡、數據分析和業務分析。

培訓提供商可能會提供不同的交付模式，例如日間交付或批量交付。 他們還可以為可以招募最低數量學徒的雇主開發定制的交付模式。

學位學徒制可以在個人發展方面帶來變革。 它們為學習者提供了寶貴的工作經驗以及在不產生債務的情況下獲得學位的機會。 學位學徒不僅限於離校生； 它們還使想要提高技能的現有員工或尋找新機會的職業轉換者受益。 這些學徒還縮小了大學教育與行業要求之間的技能差距。

為了有效利用學位學徒制來縮小數字技能差距，雇主需要設立學徒角色或為現有員工提供稅收資助的培訓。 他們還應該考慮符合其勞動力需求的學徒水平和具體學徒標準。

為了駕馭複雜的學徒制世界，雇主可以藉鑑其他組織的成功範例。 例如，位於西米德蘭茲的 IT 公司 Crimson 開發了一項成功的學徒計劃。 他們招募離校生參加 4 級學徒培訓，並為他們提供繼續 IT 顧問學位學徒培訓的機會。 他們的業務中學徒比例很高，並且堅定地致力於培養未來的人才。

總之，學位學徒有可能解決數字技能差距並為下一代數字技術人員做好準備。 通過利用學徒稅並與值得信賴的培訓提供商合作，雇主可以為個人提供寶貴的機會，以發展他們的技能並獲得新興技術的工作經驗。

來源：

– https://www.gov.uk/government/publications/apprenticeship-levy/apprenticeship-levy

– https://www.instituteforapprenticeships.org/

– https://bucks.ac.uk/apprenticeships

– https://www.crimson.co.uk/