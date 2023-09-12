利默里克大學與戴爾科技集團建立新合作夥伴關係，推進癌症研究

利默里克大學和戴爾科技集團之間的新合作夥伴關係將利用技術驅動的解決方案徹底改變癌症研究和診斷。 此次合作旨在增強利默里克大學數字癌症研究中心的能力，特別是在腫瘤學領域。

此次合作的關鍵在於戴爾開發專為數字癌症研究中心設計的人工智能 (AI) 平台。 該平台將使臨床醫生能夠通過縮短診斷時間和增強治療選擇來為 B 細胞淋巴瘤患者提供更有效的護理。 此外，它將促進預測和診斷研究，使研究人員能夠創建患者的虛擬代表或“數字雙胞胎”。 這將為治療策略提供有價值的見解，並有助於個性化療法的開發。

數字癌症研究中心的研究人員目前專注於研究膠原蛋白在腫瘤進展和全身擴散中的作用。 通過確定阻斷膠原蛋白的方法，他們希望找到在腫瘤轉移之前治療腫瘤的新方法。

數字癌症研究中心數字病理學部門主任 Paul Murray 教授對新的合作夥伴關係表示了熱情，強調了增進對癌症發展的了解和改善患者護理的潛力。 愛爾蘭戴爾科技公司董事總經理 Catherine Doyle 強調了人工智能驅動平台在提供精準治療和將臨床研究推向新高度方面的重要性。

這種夥伴關係代表著抗擊癌症的重要一步，有可能對無數生命產生深遠影響。 它展示了學術界和技術公司之間合作推動醫療保健創新的力量。

資料來源：利默里克大學、戴爾技術公司