Starfield 總監談論車輛、PC 性能等

在最近的一次採訪中，Bethesda 總監 Todd Howard 和 Xbox 首席執行官 Phil Spencer 回答了有關新發布的遊戲《Starfield》的幾個問題。 討論的話題之一是遊戲中沒有地面車輛。 霍華德解釋說，儘管他們考慮過採用地面車輛，但工作室最終決定，玩家下船後步行旅行很重要。 這使得開發人員能夠衡量玩家的速度並相應地設計遊戲。 此外，引入車輛將顯著改變遊戲體驗。 不過，霍華德提到，玩家仍然會獲得一艘船和一個噴氣背包，它們本身就可以被視為車輛。

採訪還談到了 Starfield 的 PC 性能和 Xbox 獨占性。 當被問到時，霍華德駁斥了遊戲沒有針對 PC 進行優化的說法。 他表示《Starfield》是一款當代遊戲，這意味著一些玩家可能需要升級他們的電腦才能充分享受它。 在回答有關《博德之門》等其他遊戲的競爭問題時，霍華德沒有直接提及 Larian Studios 的遊戲名稱，但表示相信《Starfield》將在未來許多年吸引玩家。

在採訪中，菲爾·斯賓塞從商業角度提供了見解。 他透露，《Starfield》是目前玩次數最多的當前 Xbox 獨占遊戲，Game Pass 上有數千名玩家。 此外，他指出《Starfield》是 Bethesda 在 Steam 上最受歡迎的遊戲。 不過，他選擇不透露《上古捲軸 6》是否也將是 Xbox 和 PC 獨占。

總的來說，這次採訪揭示了《Starfield》的各個方面，包括沒有地面車輛背後的創意決定、PC 性能要求以及遊戲在受歡迎程度和願望清單方面的接受情況。 憑藉其獨特的太空探索方式，《Starfield》為 Bethesda 帶來了一次令人興奮的全新冒險，並在玩家和粉絲中引起了極大的期待。

來源：

– 彭博科技（托德·霍華德和菲爾·斯賓塞採訪）