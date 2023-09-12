英特爾推出 Thunderbolt 5：提高帶寬以實現更快的充電和外部 GPU

英特爾最近推出了 Thunderbolt 5，這是一種新標準，可為流行的連接器提供顯著增加的帶寬。 借助 Thunderbolt 5，用戶可以比其前身 Thunderbolt 4 更快地為連接的筆記本電腦充電。此外，英特爾還看到 Thunderbolt 5 有可能複興以前被忽視的產品：為遊戲玩家提供的外部圖形處理單元 (GPU)和創意。

Thunderbolt 80 具有令人印象深刻的 4 GB 雙向帶寬，是 Thunderbolt 5 的兩倍，還為外部顯示器提供驚人的 120Gbps 帶寬。 這一增加使用戶能夠為多台 8K 顯示器或一台刷新率高達 540Hz 的顯示器供電。 這一增強功能使 Thunderbolt 5 成為那些尋求市場上最佳遊戲顯示器的人的理想選擇。

Thunderbolt 5 更高的速度和更大的帶寬不僅有利於數據傳輸，還有充電速度。 Thunderbolt 5 設備可提供高達 240W 的功率，從而可能消除許多筆記本電腦上單獨電源端口的需要。 這一發展為筆記本電腦機箱上的額外端口提供了更多空間，從而增強了便利性和連接性。

英特爾客戶端連接部門負責人 Jason Ziller 表示，Thunderbolt 5 增加的帶寬可能會激發人們對外部顯卡的新興趣。 過去，人們會購買裝有強大顯卡和電源的機箱來增強計算機的圖形功能。 然而，由於價格昂貴且體積龐大，這些外部 GPU 從未獲得廣泛普及。 Ziller 認為，Thunderbolt 5 改進的性能可以使外部 GPU 重新成為主流，因為帶寬加倍為改進性能和擴展功能提供了機會。

Ziller 還暗示了未來外部人工智能加速器的可能性，並指出客戶端領域對人工智能的需求不斷增長。 雖然配備 Thunderbolt 5 的設備預計要到 2024 年才會上市，但消費者可以預見速度的顯著提高以及外部 GPU 的潛在復蘇。

總之，英特爾的 Thunderbolt 5 顯著提高了帶寬，實現了更快的充電速度，並有可能複興外部 GPU。 Thunderbolt 5 能夠為高分辨率顯示器提供動力並提供更高的功率，有望增強遊戲玩家、創意人員和任何尋求更快數據傳輸的人的用戶體驗。 不過，我們要等到 2024 年才能看到 Thunderbolt 5 的全部潛力及其對市場的影響。

來源：

– 電腦遊戲玩家

– 雷蛇

– 卡爾數字