羅技推出鉸接式網絡攝像頭以增強遠程會議和直播功能

羅技推出了其最新創新產品 Logitech Reach，這是一款鉸接式網絡攝像頭，旨在改善遠程會議、在線輔導和直播體驗。 該公司計劃通過 Indiegogo Enterprise 對該相機進行眾籌，以完善設計並確定定價。

雖然網絡攝像頭本身並不新鮮，因為它基於 Logitech Streamcam，但添加的鉸接臂提供了增強的功能。 如果需要，這款 1080p、60fps 網絡攝像頭可以更換為另一個 Streamcam，確保用戶不必購買全新的設備以防損壞。

羅技進行了市場調查，發現大多數受訪者更喜歡一體式解決方案，而不僅僅是安裝座。 因此，該公司決定將 Reach 作為完整的產品包提供。 在 Indiegogo 活動結束並收集到足夠的數據後，羅技將開始銷售 Reach，並提供獨立式底座或桌夾選項。

Reach 的一項突出功能是其平滑的平移功能，用戶可以通過平滑地平移桌面上的項目來輕鬆展示這些項目。 羅技產品負責人 Gaurav Bradoo 強調了攝像機支架上專門設計的環，可確保圖像在平移時保持直立。 運動的穩定性和平穩性解決了現有鉸接式網絡攝像頭安裝座的局限性。

雖然 Reach 的發佈時機似乎有點晚，但考慮到許多公司已經開始遠離遠程工作，它仍然為那些繼續遠程工作的人或尋求更多動態內容的流媒體和視頻博主提供了寶貴的好處。 憑藉其多功能性，Reach 旨在增強在線會議和直播的互動體驗。

來源：

- 邊緣