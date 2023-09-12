《第一後裔》推出新英雄莎倫·朱莉西亞：半女人半機器的致命刺客

Nexon 即將推出的掠奪射擊遊戲《第一後裔》在遊戲玩家中引起了廣泛關注。 這款下一代遊戲由虛幻引擎 5 提供支持，預計將在 PC、PS5 和 Xbox Series X|S 上發布。 最近，一位名為 Sharen Julicia 的新英雄亮相，在遊戲預告片中展示了她的致命能力。

Sharen Julicia，一個迷人的半女性半機器角色，為《第一後裔》帶來了獨特的遊戲風格。 她擅長近距離戰鬥，這使她成為喜歡進攻戰術的玩家的理想選擇。 莎倫利用偽裝來秘密接近和快速撤退，讓她能夠在不被發現的情況下接近敵人。

莎倫的被動技能之一“刺客”使她能夠對不以她為目標的敵人造成更高的傷害。 這種能力進一步增強了她在戰場上的殺傷力。 此外，莎倫還擁有一系列主動技能，可以增強她的進攻潛力。 她的截止光束釋放出電束攻擊，不僅造成傷害，還會對目標施加電擊效果。

她擁有的另一項主動技能是主動偽裝，可以隱藏自己的存在，直到她發動攻擊。 一旦偽裝結束，該技術就會觸發伏擊模式，從而增強她下次攻擊的傷害。 此外，莎倫還可以部署震擊螺母（震撼敵人的炸藥）和閃光匕首（向她瞄準範圍內的敵人發射多枚射彈）。 這些匕首會造成爆炸性傷害並引發觸電效果。

《第一後裔》承諾將帶來驚心動魄的遊戲玩法和激烈的戰鬥，而 Sharen Julicia 則為遊戲增添了另一個令人興奮的方面。 玩家可以期待這位半女性半機器殺手的致命動作體驗。 請繼續關注獨家的新遊戲畫面，IGN 將很快透露有關《第一後裔》的更多細節。

定義：

– 搶劫射擊遊戲：電子遊戲的一個子類型，結合了搶劫和射擊元素，玩家在戰鬥中收集武器、彈藥和裝備。

– Unreal Engine 5：Epic Games 創建的最先進的遊戲開發引擎。

– 電擊效果：一種遊戲機制，可對受到電擊的目標造成額外傷害或狀態效果。

來源：

– Ryan McCaffrey，IGN 預覽執行編輯以及 Xbox 節目和訪談節目主持人。