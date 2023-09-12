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2023 款保時捷 911 Carrera T：純粹主義者的夢想

By羅伯特·安德魯

12 年 2023 月 XNUMX 日
2023 款保時捷 911 Carrera T：純粹主義者的夢想

2023 款保時捷 911 Carrera T 以其出色的底盤、精確的轉向和簡潔的設計給汽車愛好者留下了深刻的印象。 該型號採用令人驚嘆的海灣藍色，是純粹主義者的夢想，因為它將性能導向的功能與減輕重量的措施結合在一起。

Carrera T 的突出特點之一是其經過運動調校的 PASM 主動懸架系統，可提供動感十足的駕駛體驗。 此外，扭矩矢量限滑後差速器和主動運動型排氣系統也成為標準配置，進一步增強了汽車的性能。

在車內，Carrera T 的設計簡潔，但減重的努力使車內噪音稍微增加了一些。 作為減輕重量措施的一部分，後排座椅已被刪除，但對於需要額外座位的人來說可以免費添加回來。

Carrera T 標配七速手動變速箱，但也可選擇八速 PDK 自動變速箱。 憑藉這些動力總成選項，Carrera T 提供了令人印象深刻的性能，手動變速箱的 0-60 英里/小時加速時間為 4.3 秒，PDK 的加速時間為 3.8 秒。

儘管性能出色，Carrera T 仍被設計為一款日常跑車。 與 911 的其他變體相比，它提供了更舒適、更實用的駕駛體驗。這意味著車主更有可能定期享受他們的 Carrera T，而不是把它存放在車庫裡。

總而言之，2023 款保時捷 911 Carrera T 是一款特殊車型，可滿足追求精準、性能和激情駕駛體驗的純粹主義者的需求。 憑藉其令人印象深刻的功能和引人注目的設計，Carrera T 一定會在公路和賽道上引人注目。

來源：

– 保時捷汽車北美公司

By 羅伯特·安德魯

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