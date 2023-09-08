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Tecno 推出 Spark 10 Pro 月球探索版以慶祝印度 Chandrayan-3 任務

By加布里埃爾博塔

8 年 2023 月 XNUMX 日
Tecno 推出 Spark 10 Pro 月球探索版以慶祝印度 Chandrayan-3 任務

熱門智能手機品牌 Tecno 最近在印度推出了 Spark 10 Pro 智能手機的特別版本。 這款獨特的設備被稱為“月球探索者版”，旨在慶祝印度月船三號月球任務的成功。 讓我們仔細看看這款新型智能手機的令人興奮的功能。

Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition 擁有時尚而現代的設計。 其玻璃背面具有光滑的沙子般的表面，賦予其優質的外觀和感覺。 手機背面分為兩部分，頂部為白色，其餘部分為黑色。 黑色款上有斜條紋，為整體設計增添了一絲優雅氣息。 與其他一些手機不同，這個版本沒有突出的攝像頭凸起。 它具有方形形狀，側面有指紋掃描儀。

配置方面，Tecno Spark 10 Pro月球探索版擁有6.1英寸FHD+顯示屏，流暢的90Hz刷新率。 居中對齊的打孔切口裝有 32MP 前置攝像頭，可拍攝令人驚嘆的自拍照。 背面有一個 50MP 主傳感器，搭配 AI 鏡頭，可捕捉高質量圖像。 在底層，這款智能手機由強大的 Helio G88 SoC 提供支持，提供強大的性能。 它配備 8GB RAM 和 128GB 內存，提供充足的存儲容量。 該機還配備了5,000mAh大電池，支持18W快充。

如果您對 Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition 感興趣，可以從 7 年 2023 月 15 日開始預購。正式發布日期定為 2023 年 11,999 月 XNUMX 日。該手機售價為 XNUMX 盧比，因此對於智能手機愛好者來說是一個有吸引力的選擇。

這款來自 Tecno 的特別版智能手機是紀念印度成功登月任務的絕佳方式。 憑藉其時尚的設計和令人印象深刻的功能，它有望提供令人愉悅的用戶體驗。 無論您是太空探索愛好者還是只是需要一款新智能手機，Tecno Spark 10 Pro 月球探索版絕對值得考慮。

來源：
– [1] 定義：Helio G88 SoC 是指 Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer 版中使用的片上系統。 它是專為智能手機設計的強大處理器。

By 加布里埃爾博塔

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