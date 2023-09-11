超級馬里奧 64 問號積木樂高套裝現已發售

超級馬里奧 64 問號積木樂高套裝是對這款深受喜愛的視頻遊戲的巨大致敬。 該套裝包含 2,064 個部件，可讓粉絲重現《超級馬里奧 64》中的環境和角色。最棒的部分是什麼？ 目前它在亞馬遜和 Target 上以有史以來最低的價格出售。

超級馬里奧 199.99 問號積木樂高套裝通常售價 64 美元，現在僅需 159.99 美元。 此次折扣讓粉絲有機會以更實惠的價格擁有這顆整體查詢石。

這款樂高的與眾不同之處在於其互動功能。 問號塊巧妙地翻轉打開，露出《超級馬里奧 64》中標誌性元素的微型複製品。鮑勃國王、大 I 先生以及各種其他秘密和復活節彩蛋都包含在該套裝中。

除了作為立體模型外，問號塊樂高套裝還可以與樂高超級馬里奧系統結合使用，以增加可玩性。 如果您一直在關注以馬里奧和路易吉為主角的樂高超級馬里奧入門課程，那麼現在是時候購買了。 這些入門套裝通常售價 59.99 美元，目前折扣至 47.99 美元。

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