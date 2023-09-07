星域主線任務的平均完成時間

根據 How Long To Beat 的說法，Bethesda 最新角色扮演遊戲《Starfield》的平均玩家需要大約 18 小時才能完成主線任務。 此估計基於 72 名遊戲玩家的適度樣本量。 然而，應該指出的是，這些數字可能並不完全具有代表性，因為考慮到《Starfield》仍然是熱門版本，這個池中的玩家可能會特別熱情和專注。

此外，如果玩家同時完成主線任務和主要支線任務，大約需要 49 小時。 這一估計假設玩家完全投入到探索遊戲的各個方面。

重要的是要考慮到，隨著越來越多的玩家分享技巧並發現遊戲中隱藏的任務或秘密，這些數字可能會發生變化。 隨著社區聚集在一起發現新內容，平均完成時間可能會增加，而“完成主義”遊戲的時間可能會減少。

Bethesda 出版主管 Pete Hines 表示，就他個人而言，Starfield 花了大約 130 個小時才讓他完全投入其中。 這突出了遊戲的深度和內容的豐富性，而不僅僅是主要任務。

雖然 Starfield 對於 Bethesda 之前的遊戲（例如《輻射 4》或《上古捲軸》）的粉絲來說可能看起來很熟悉，但這種熟悉感可以提供舒適而愉快的體驗。 就像一碗溫暖的燕麥片一樣，Bethesda 的開放世界冒險提供了一種舒適和熟悉的感覺，玩家往往會覺得很有吸引力。

總而言之，《Starfield》主線任務的平均完成時間預計為 18 小時左右。 然而，如果玩家的目標是完成主線任務和主要支線任務，他們可以期待更長的遊戲體驗。 隨著越來越多的玩家探索遊戲並分享他們的經驗，平均完成時間可能會發生變化。 儘管與貝塞斯達之前的遊戲有相似之處，但《Starfield》承諾為玩家提供獨特且引人入勝的體驗。

來源：

– 擊敗多長時間

– Pete Hines，Bethesda 出版主管

注意：URL 已被省略。