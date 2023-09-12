星空中缺少狗是不切實際的：粉絲們想要他們毛茸茸的朋友

Bethesda 最新推出的熱門遊戲《Starfield》受到了好評和批評。 然而，即使是遊戲的粉絲也感到困惑的一個方面是沒有狗。 Reddit用戶u/Hbimajorv表達了他們的不滿，聲稱沒有狗是《Starfield》中最不現實的部分。

根據遊戲中的物品描述，據說某些品種的狗已經滅絕。 這一解釋讓粉絲們猜測所有的貓和狗都遭遇了同樣的命運。 u/Hbimajorv 認為這是不現實的，因為即使在嚴峻的情況下，人類也總是竭盡全力保護和照顧他們的寵物。

評論中的粉絲同意 u/Hbimajorv 的觀點，表示沒有寵物破壞了他們的沉浸感。 他們認為，鑑於人類與其四足夥伴之間的緊密聯繫，玩家應該有機會拯救狗免於滅絕。

有趣的是，雖然缺少狗是一個重大問題，但一些粉絲也注意到 Starfield 中沒有貓。 早期以貓為主題的營銷材料引發了人們的猜測，即它們可能已完全從遊戲中刪除。

總而言之，《Starfield》中沒有狗是粉絲們爭論的焦點。 考慮到人類和寵物之間的聯繫，許多人認為這是不現實的。 雖然遊戲為它們的缺席提供了解釋，但它未能滿足粉絲們在虛擬宇宙中讓毛茸茸的朋友陪伴在身邊的願望。

來源： 紅迪網、貝塞斯達。