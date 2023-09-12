Starfield：使用 Digipicks 開鎖的指南

Bethesda 在他們即將推出的遊戲 Starfield 中對開鎖機制進行了重大改變。 我們在他們的角色扮演遊戲中已經習慣的傳統的彈子和銷鎖已經消失了。 相反，他們推出了新穎的數碼鎖。 如果您發現很難適應這種解鎖門和偷竊貴重物品的新方法，請不要擔心。 我們有一份快速指南可以幫助您。

如何開鎖

在《Starfield》中，開鎖需要將鑰匙插入帶有一定數量間隙的圓形鎖中，您需要使用正確的鑰匙來填補這些間隙。 您的屏幕在右側顯示可用的按鍵，每個按鍵都有不同數量的引腳。 在左側，您將看到鎖本身，與簡單的鎖相比，更複雜的鎖需要通過更多的環來工作。

為了讓開鎖變得更容易，建議在遊戲早期集中精力提升你的安全技能。 當您將鼠標懸停在適合鎖的鑰匙上時，這將導致鎖以藍色突出顯示。 這樣，您就可以輕鬆識別哪些鑰匙適用於鎖中每一層的環。

當嘗試撬鎖時，您可能會發現鑰匙只能適合鎖的一層或一層，而其他鑰匙可能適用於多層。 您的目標是旋轉並插入鍵以填充所有間隙並逐步刪除圖層。

與之前的 Bethesda 遊戲中的傳統彈子鎖相比，在 Starfield 中開鎖需要更多的思考和計劃。 不要因為稍後需要的鍵適合您當前所在的圖層而使用它們。 最好從具有更多引腳的按鍵開始，因為它們通常具有更具體的佈局。 銷釘較少的按鍵，應用範圍更廣。

如果您遇到專家鎖，請花點時間循環瀏覽可用的鑰匙並將它們旋轉到位。 在將它們插入到位之前，記下哪些鍵適合每一層。 如果您犯了錯誤，如果您有多餘的數碼筆，您可以在各層中追溯您的步驟。 然而，只要有耐心並仔細考慮，您應該能夠解鎖大多數鎖，而無需回溯。

最後，一個有用的技巧是拯救浮渣。 在嘗試選擇您真正想要打開的大師級箱子或門之前，請保存您的遊戲。 這樣，如果你搞砸了，你可以重新加載。 雖然這看起來像是作弊，但在浩瀚的太空中，沒有人能聽到你作弊。

哪裡可以找到 Digipick

整個 Starfield 中都可以找到 Digipick。 它們分散在基地和敵人營地中，也可以通過掠奪敵人的屍體來獲得。 此外，如果你擁有扒竊技能，你可以從活生生的敵人那裡獲得數碼鎬。 此外，供應商還提供數字拾音器供購買，通常需要 35 個積分。 建議儲備一些數碼拾音器，以便手頭隨時有一些。 您不會想在地牢深處遇到一個上鎖的大師寶箱而無法打開它。

資料來源：無。