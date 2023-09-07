SpaceX 今年第 62 次發射創下紀錄

SpaceX 繼續打破記錄，今年發射了第 62 次任務，標誌著該公司的另一個里程碑。 此次任務使用獵鷹 9 號火箭，在美國宇航局佛羅里達州肯尼迪航天中心進行。 這使得 SpaceX 在過去 9 個月內發射獵鷹 12 號或獵鷹重型火箭的總數達到 83 次。

首席執行官埃隆·馬斯克 (Elon Musk) 宣布，未來幾個月獵鷹的發射節奏將加快，目標是到今年年底每月實現 10 次獵鷹飛行，明年每月實現 12 次。 SpaceX 已經在 10 天內實現了 30 次獵鷹發射，目標是使其成為未來的常態。

SpaceX 不僅在發射次數方面領先世界，而且在今年發射入軌的總有效載荷質量方面也處於領先地位。 2023 年上半年，SpaceX 將約 447 噸貨物送入軌道，約佔全球發射到軌道的所有材料的 80%。

SpaceX 的成功可歸因於多個因素，包括重複使用第一級助推器和有效載荷整流罩。 該公司還縮短了發射台的周轉時間，佛羅里達州發射台的任務間隔時間縮短至不到四天。 加利福尼亞州西海岸發射台已承載 18 次獵鷹 9 號任務，但由於設計較舊，每次任務的設置時間都較長。

SpaceX 不斷增加的發射節奏也導致了美國太空部隊東部靶場的運營變化。 該系列滿足了 SpaceX 推動的更高發射需求，並相應簡化了運營。

SpaceX 對未來有著雄心勃勃的目標，預計它將繼續處於太空探索的前沿，並繼續突破行業界限。

來源：

– SpaceX 創下今年第 62 次發射記錄 – Ars Technica

– SpaceX 今年迄今為止交付了全球 80% 的太空發射噸位 – Teslarati