城市生活

揭開新技術和人工智能的力量

專業技術

SpaceX 今年第 62 次發射創下紀錄

By薇琪斯塔夫羅普盧

7 年 2023 月 XNUMX 日
SpaceX 今年第 62 次發射創下紀錄

SpaceX 繼續打破記錄，今年發射了第 62 次任務，標誌著該公司的另一個里程碑。 此次任務使用獵鷹 9 號火箭，在美國宇航局佛羅里達州肯尼迪航天中心進行。 這使得 SpaceX 在過去 9 個月內發射獵鷹 12 號或獵鷹重型火箭的總數達到 83 次。

首席執行官埃隆·馬斯克 (Elon Musk) 宣布，未來幾個月獵鷹的發射節奏將加快，目標是到今年年底每月實現 10 次獵鷹飛行，明年每月實現 12 次。 SpaceX 已經在 10 天內實現了 30 次獵鷹發射，目標是使其成為未來的常態。

SpaceX 不僅在發射次數方面領先世界，而且在今年發射入軌的總有效載荷質量方面也處於領先地位。 2023 年上半年，SpaceX 將約 447 噸貨物送入軌道，約佔全球發射到軌道的所有材料的 80%。

SpaceX 的成功可歸因於多個因素，包括重複使用第一級助推器和有效載荷整流罩。 該公司還縮短了發射台的周轉時間，佛羅里達州發射台的任務間隔時間縮短至不到四天。 加利福尼亞州西海岸發射台已承載 18 次獵鷹 9 號任務，但由於設計較舊，每次任務的設置時間都較長。

SpaceX 不斷增加的發射節奏也導致了美國太空部隊東部靶場的運營變化。 該系列滿足了 SpaceX 推動的更高發射需求，並相應簡化了運營。

SpaceX 對未來有著雄心勃勃的目標，預計它將繼續處於太空探索的前沿，並繼續突破行業界限。

來源：
– SpaceX 創下今年第 62 次發射記錄 – Ars Technica
– SpaceX 今年迄今為止交付了全球 80% 的太空發射噸位 – Teslarati

By 薇琪斯塔夫羅普盧

相關帖子

專業技術

Epic Games 首席創意官唐納德·穆斯塔德 (Donald Mustard) 退休

9 年 2023 月 XNUMX 日 加布里埃爾博塔
專業技術

豐田 GR Corolla Morizo​​ 與本田思域 Type-R：一場勢均力敵的 U 型直線加速賽

9 年 2023 月 XNUMX 日 曼波布雷西亞
專業技術

麥克拉肯縣公共圖書館為老年人提供免費的計算機和數字素養課程

9 年 2023 月 XNUMX 日 曼波布雷西亞

你錯過了

專業技術

Epic Games 首席創意官唐納德·穆斯塔德 (Donald Mustard) 退休

9 年 2023 月 XNUMX 日 加布里埃爾博塔 0 個評論
專業技術

豐田 GR Corolla Morizo​​ 與本田思域 Type-R：一場勢均力敵的 U 型直線加速賽

9 年 2023 月 XNUMX 日 曼波布雷西亞 0 個評論
科學

新研究發現吡羅昔康與左炔諾孕酮聯合使用可提高緊急避孕的有效性

9 年 2023 月 XNUMX 日 薇琪斯塔夫羅普盧 0 個評論
最新消息

徹底改變用戶體驗：顯示面板技術的演變

9 年 2023 月 XNUMX 日 0 個評論