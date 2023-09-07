SoundCloud 推出帶有短剪輯和垂直滾動功能的 TikTok 風格的 Discovery Feed

SoundCloud 宣布推出一項類似於流行社交媒體平台 TikTok 的新功能。 這家音樂流媒體公司正在推出一個發現源，允許用戶垂直滾動並收聽歌曲短片。 該功能最初於 XNUMX 月份進行了測試，現在所有 iOS 和 Android 設備上的 SoundCloud 用戶都可以使用該功能。

更新後的應用程序將允許用戶收聽 30 秒的歌曲預覽，以幫助他們決定是否要收聽完整曲目。 通過在收聽預覽時點擊播放按鈕，用戶可以無縫過渡到歌曲的完整版本。

為了策劃這些 30 秒的歌曲精彩片段，SoundCloud 正在利用 Musiio 人工智能的力量。 SoundCloud 於 2022 年收購了人工智能初創公司 Musiio，以增強其音樂發現體驗。 Musiio 的技術會自動從每首歌曲中選擇最佳的 30 秒。

新的發現提要還包括方便的播放列表和庫管理的快捷按鈕。 用戶可以輕鬆地將歌曲添加到他們的播放列表或庫中，並喜歡曲目，以便稍後在“喜歡的曲目”部分中訪問它們。

儘管新的發現提要是一個重要的補充，但用戶仍然可以訪問傳統的關注提要。 通過導航到“關注”選項卡，用戶可以查看他們關注的藝術家發布的曲目。

SoundCloud 目前擁有來自 320 萬創作者的超過 40 億首曲目的廣泛目錄。 儘管該公司尚未透露活躍用戶的確切數量，但根據今年早些時候的一篇博客文章，該公司聲稱擁有 130 億活躍粉絲。

該公司一直積極致力於支持藝術家推廣音樂並與粉絲建立聯繫。 五月份，SoundCloud 推出了一套參與工具，包括分析和直接消息傳遞功能。 此外，它最近還測試了一項名為“First Fans”的功能，該功能可確保新曲目通過推薦給具有相似品味的用戶而獲得初步提升。

SoundCloud 於 2021 年推出的由粉絲支持的版稅計劃，目前已包括超過 500,000 名藝術家。 該計劃不是根據整體流媒體分配收入，而是根據藝術家用戶收聽的內容向藝術家分配廣告和訂閱費用。

為了實現盈利，SoundCloud 已採取措施管理員工隊伍並有效分配資源。 繼去年 8 月裁員 20% 後，該公司今年 XNUMX 月裁員 XNUMX%。

來源：

–SoundCloud

– 穆西奧

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