哈里森公園老年人中心的老年人初學者瑜伽

每週三早上加入我們的哈里森公園老年人中心，參加名為“初學者瑜伽”的有趣而溫和的鍛煉課程。 該課程專為老年人設計，滿足他們獨特的需求和能力。 無論您是瑜伽初學者還是有一定的瑜伽經驗，都歡迎您加入我們。

哈里森公園老年人中心的氣氛始終友好而熱情。 這是結識志同道合、有興趣保持活躍和享受樂趣的人的絕佳機會。 該課程向 55 歲及以上的任何人開放，無需任何經驗。

如需參加，需在課程當天繳納 2 美元費用。 這筆費用有助於支付運行該計劃的費用，並確保每個人都能負擔得起。 課程從上午 10:00 到下午 12:00 進行，讓參與者有充足的時間進行各種練習和放鬆技巧。

如果您正在尋找回饋社區的方式，哈里森公園老年人中心可以提供志願服務機會。 他們一直在尋找能夠協助不同活動和計劃的敬業人士。 如果您有興趣，請致電289/259-2862了解更多信息。

哈里森公園老年人中心的老年人初學者瑜伽為老年人提供全面的健康方法。 這是一個提高力量、靈活性和平衡性，同時促進精神和情感健康的機會。 定期鍛煉對於保持健康的生活方式至關重要，該課程為老年人參與體育活動提供了一個安全和支持性的環境。

資料來源：哈里森公園老年人中心

定義：

– 初學者瑜伽：專為瑜伽新手且可能需要修改的人設計的瑜伽練習。

– 老年人：55 歲及以上的個人。

– 志願服務：提供個人時間和服務來協助各種活動或計劃而不提供金錢補償的行為。