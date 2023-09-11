三星發布適用於 Galaxy A6.0 的 One UI 34 Beta

三星最近在英國為其 Galaxy A6.0 智能手機推出了備受期待的 One UI 34 測試版。 該測試版標記為 A346BXXU4ZWI1，重量約為 2GB，捆綁最新的 Android 14 操作系統。

雖然測試計劃已在英國啟動，但預計很快將擴展到中國、印度、韓國、德國和波蘭等其他國家。 這意味著這些地區的 Galaxy A34 用戶也可以期待測試 One UI 6.0 中引入的新功能和改進。

要參與測試計劃，Galaxy A34 用戶必須首先在其設備上安裝 Samsung Members 應用程序。 從那裡，他們可以輕鬆申請測試版計劃，並等待設備設置中軟件更新部分下的更新可用。

Galaxy A34 One UI 6.0 測試計劃是繼 Galaxy S23 系列和 Galaxy A54 成功實施測試計劃之後推出的。 三星以積極讓用戶參與測試和改進過程而聞名，確保為客戶提供更穩定、更精緻的軟件體驗。

借助 One UI 6.0，三星旨在通過引入新功能、提高性能和安全性以及優化用戶界面來增強整體用戶體驗。 作為之前 One UI 5.5 的重大更新，預計將為 Galaxy A34 帶來重大改進和全新外觀。

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