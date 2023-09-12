Nintendo Switch 2 傳聞：荒野之息演示展示了改進的圖形和加載時間

關於任天堂下一代遊戲機（暫定名為“Switch 2”）的傳言最近一直在流傳。 據 Eurogamer 和 VGC 報導，部分開發者有機會在 Gamescom 2023 期間演示該遊戲機。該演示版展示了《塞爾達傳說：曠野之息》的增強版，但當時並未提供改進的具體細節。

最近的 Nate the Hate 播客中出現了新的傳聞細節。 主持人聲稱科隆遊戲展技術演示展示了《荒野之息》以 4K 60fps 運行，顯著的改進是消除了加載時間。 需要澄清的是，這些謠言並不意味著 Switch 首發遊戲將隨下一個硬件重新發布。 相反，它被用來展示繼任者的技術進步。

還有人聲稱該技術演示採用了 DLSS 3.5，即 Nvidia 的實時 AI 升級技術。 然而，尚不確定該演示是否利用了 3.5 版本的完整功能集，例如幀生成。 多年來，DLSS 的加入一直是 Switch 繼任者的猜測話題，而 3.5 版本的提及無疑很有趣。

在播客對話中，主持人提到 2024 年 2024 月是一個可能的日期，儘管尚不清楚這是否指的是透露日期或發布日期。 今年早些時候有傳言稱 Switch 2 將於 XNUMX 年末發布。

需要注意的是，這些傳言目前尚未得到任天堂官方證實。 該信息基於消息來源和傳聞。 此外，如果這些規格準確，那麼必須考慮到科隆遊戲展上展示的技術演示可能不一定反映最終遊戲機的功能。

隨著這些謠言不斷流傳，思考“荒野之息”在“Switch 2”上的改進版本的可能性是令人興奮的。 然而，在任天堂正式宣布之前，這些謠言應該持保留態度。

來源：

– 歐洲玩家

– VGC

– 內特仇恨播客