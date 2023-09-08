Meta-Sorter：基於人工智能的方法改進了微生物組樣本中的生物組標記

華中科技大學的研究人員開發了一種基於人工智能的新方法，稱為“Meta-Sorter”，以改進微生物組樣本的生物組標記。 這項研究發表在《環境科學與生態技術》雜誌上，展示了 Meta-Sorter 如何利用神經網絡和遷移學習技術來應對 MGnify 數據庫中信息不完整的挑戰。

元排序方法由兩個關鍵步驟組成。 首先，使用來自 118,000 個生物群落的 134 多個微生物樣本及其相應的生物群落本體構建神經網絡模型。 該模型的平均 AUROC（接收器操作特徵曲線下面積）達到了令人印象深刻的 0.896，能夠根據詳細的生物群落信息對樣本進行準確分類。

第二步涉及對新引入的具有不同特徵的樣本使用遷移學習。 研究人員將來自 34,209 個生物群落的 35 個新樣本（其中包括 0.989 個新樣本）納入轉移神經網絡模型中。 這導致了 XNUMX 的出色平均 AUROC，有效地預測了標記為“混合生物群落”的新引入樣本的生物群落信息。

Meta-Sorter 對生物群落註釋不完整的樣本進行分類的總體準確率為 96.7%。 這一突破解決了級聯錯誤的問題，並為環境研究和其他科學學科的知識發現開闢了新的可能性。

此外，Meta-Sorter 還針對註釋不足和錯誤註釋的樣本完善了生物群落註釋。 它自動將精確分類分配給模糊樣本，提供了超出原始文獻的寶貴見解。 將樣本區分為特定的環境類別增強了研究結論的可靠性和有效性。

隨著數據提交和元數據合併的標準化協議不斷發展，Meta-Sorter 有望徹底改變微生物群落樣本的分析和解釋。 它將在微生物組研究及其他領域實現更準確和更有洞察力的發現。

資源：

Nan Wang 等人，精煉大規模微生物群落樣本的生物群落標記：利用神經網絡和遷移學習，環境科學與生態技術（2023 年）。 DOI：10.1016/j.ese.2023.100304