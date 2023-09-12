Razorpay 收購數字發票初創公司 BillMe 以增強客戶參與度

金融科技獨角獸 Razorpay 宣布收購數字發票和客戶互動初創公司 BillMe。 這家總部位於孟買的初創公司開發了一個平台，旨在消除紙質賬單並通過數字發票為商家提高附加值。 這是 Razorpay 的第八次收購，自 2022 年 XNUMX 月收購 Ezetap 以來，Razorpay 一直在擴大其投資組合。

通過此次收購，Razorpay 尋求為企業提供混合模式，使他們能夠更有效地與客戶互動。 隨著非接觸式、無摩擦的交互方式不斷受到消費者的歡迎，Razorpay 旨在利用 BillMe 的功能為商家提供高度個性化和交互式的發票體驗。 Razorpay 生成的數字賬單將提供反饋和調查選項等功能，使商家能夠根據消費者的喜好調整其參與策略。

BillMe成立於2018年，已服務超過4,000家企業，包括麥當勞、漢堡王、迪卡儂、影城等各大品牌。 該平台使企業能夠在 10 分鐘內啟用數字發票，從而簡化通常需要更長時間的流程。 此外，BillMe 提供的自助儀表板使商家能夠分析客戶行為、建立自定義活動規則並促進交叉銷售和促銷。

客戶將受益於數字發票提供的簡化且更快的結賬體驗。 他們不再需要擔心存儲或檢索紙質賬單以供將來參考。 相反，數字賬單將易於訪問，並可用作商家更好地了解、吸引和定位客戶的多維工具。

Razorpay 看到了全球數字收據市場的巨大潛力，預計到 2.3 年將達到 2027 億美元。通過整合 BillMe 的產品，Razorpay 旨在通過提高客戶參與度、留住客戶和增強營銷能力來幫助企業脫穎而出。 此次收購符合 Razorpay 的願景，即成為所有支付解決方案的值得信賴的一站式商店，滿足各種規模的企業的需求。

Razorpay成立於2014年，已為超過8萬家企業提供支付技術解決方案。 該公司已從 Lone Pine Capital、Sequoia Capital India、Tiger Global 和 MasterCard 等知名投資者那裡獲得了 817 億美元的資金。 隨著 BillMe 的加入，Razorpay 繼續擴大其在金融科技行業的足跡，並鞏固其作為支付領域領先企業的地位。

來源：

– Razorpay 收購數字發票初創公司 BillMe：https://tech.hindustantimes.com/tech/news/fintech-unicorn-razorpay-acquires-digital-invoicing-start-up-billme-71631002306937.html