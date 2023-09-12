Apple 在 iPhone 15 中推出增強型人像模式和夜間模式

摘要：蘋果公佈了 iPhone 15 相機應用程序的最新功能更新。增強的人像模式現在融入了機器學習技術，可以自動檢測人和寵物，為用戶提供令人驚嘆的類似人像的照片。 此外，蘋果還對夜間模式進行了改進，以增強低光攝影能力。 iPhone 15 還擁有升級的相機規格，配備 f/1.6 光圈鏡頭、2 倍長焦選項和 24 兆像素功能。

蘋果通過集成機器學習技術，在 iPhone 15 中將其著名的人像模式提升到了一個新的水平。 這項新功能利用先進的算法來分析照片的構圖，並在檢測到人或寵物時自動切換到肖像模式。 這項創新旨在為用戶提供具有專業外觀的肖像，而無需手動調整。

此外，在人像模式下拍攝照片後，用戶現在可以在不同的人或寵物之間切換焦點，確保完美突出所需的主體。 儘管自推出以來就可以選擇關閉肖像模式並恢復為原始照片，但此新更新為該功能增加了更多的多功能性和創意控制。

蘋果還對夜間模式進行了增強，使用戶即使在具有挑戰性的弱光環境下也能拍攝出令人驚嘆的照片。 雖然有關改進的具體細節尚未披露，但蘋果承諾不斷增強此功能，這表明用戶可以在昏暗的場景中獲得更好的圖像質量和更低的噪音。

在相機規格方面，iPhone 15 擁有 f/1.6 光圈鏡頭，可以讓更多光線進入相機傳感器，從而產生更清晰、更鮮豔的圖像。 此外，2 倍長焦選項為用戶提供了增強的變焦功能，使他們能夠在不影響圖像質量的情況下從遠處捕捉拍攝對象。 憑藉 24 兆像素的能力，用戶可以期待更高分辨率、更詳細、更清晰的照片。

總體而言，蘋果對人像模式和夜間模式的更新，加上 iPhone 15 相機規格的改進，表明了該公司致力於為用戶提供卓越攝影功能的承諾。 這些進步確保用戶可以在任何照明條件下拍攝令人驚嘆的肖像和高質量照片。

來源：

– Apple（未提供 URL）

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