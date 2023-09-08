適合電影攝影師的新型 Bloom Gold 擴散濾鏡

屢獲殊榮的電影攝影師 Philip Bloom 和 Formatt-Hitech 之間的合作創造了 Bloom Gold 擴散濾鏡系列。 這些旋入式擴散濾鏡旨在消除現代相機和鏡頭產生的圖像中的數字邊緣，同時還提供微妙的變暖效果。

布魯姆認識到需要一種能夠增強高質量相機和鏡頭所生成圖像的特徵和深度的解決方案。 由於對現有的選擇不滿意，他與 Formatt-Hitech 合作開發了自己的擴散過濾器。 這些濾光片採用 Schott B270i 光學玻璃製成，並在英國手工精心完成，體現了最高的質量標準。

Bloom Gold 擴散濾光片的強度有 1/8、1/4 和 1/2，尺寸範圍從 49 毫米到 82 毫米。 憑藉抗反射濾鏡環，這些濾鏡可以輕鬆地與靜態照片和較小的電影鏡頭一起使用。 不同強度之間的選擇允許用戶根據鏡頭、照明和焦距等因素微調他們想要的效果。

濾鏡有多種環形飾面可供選擇，無論是傳統的黑色還是華麗的金色，儘管兩個版本的玻璃和效果保持不變。 Bloom Gold 濾鏡的價格範圍為 87.50 毫米濾鏡的 49 美元到 140 毫米版本的 82 美元。 它們可以直接從美國和英國的 Formatt-Hitech 網站購買。

尋求增強圖像的視覺衝擊力和特徵的電影攝影師現在可以依靠 Bloom Gold 擴散濾鏡來提供解決方案。 這些濾波器在創建時注重細節並採用優質材料，提供了該領域專業人士所需的可調性和多功能性。

來源：

– Erik Naso，艾美獎獲獎攝影指導，擁有 20 多年的行業經驗。

– Formatt-Hitech，Bloom Gold 擴散過濾器的製造商。