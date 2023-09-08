據報導，Nintendo Switch 的繼任者將在 Gamescom 2023 上閉門亮相

根據 Eurogamer 的報導，Nintendo Switch 遊戲機的繼任者在 Gamescom 2023 上進行了一次閉門展示。儘管 Eurogamer 沒有機會親自嘗試，但相信幾位合作開發者都獲得了機會以某種形式看到控制台。

此次演示的亮點之一是《塞爾達傳說：曠野之息》的“升級版”，專門用於展示傳聞中的Switch 2 的性能。不過，目前還沒有關於這個所謂技術演示的更多信息。此時披露。

這種使用現有遊戲的增強版本來展示改進性能的方法讓人想起索尼互動娛樂公司在推出 PlayStation 5 時採取的策略，他們在 PlayStation 4 上展示了漫威蜘蛛俠的更快加載時間。

儘管有關於 Nintendo Switch 繼任者的傳言，但該公司尚未正式確認其存在或可能引入的任何潛在功能，例如改進的性能、4K 分辨率或向後兼容性。 行業報告表明，任天堂正在準備在 2024 年進行更大規模的公開展示，但目前這仍然是猜測。

儘管有關 Nintendo Switch 的討論經常圍繞著遊戲機即將結束其典型生命週期展開，但任天堂在 Switch 上仍然取得了巨大的成功。 任天堂美國公司總裁道格·鮑澤 (Doug Bowser) 表示，這一成功源於該遊戲機獨特的混合設計和強大的流行遊戲陣容。

鑑於Nintendo Switch 的持續成功以及即將開發的遊戲，例如《大偵探皮卡丘歸來》、《超級馬里奧兄弟奇蹟》、《超級馬里奧RPG》以及未命名的桃子公主遊戲，仍然有很多內容可以讓玩家繼續參與原版Switch 。

然而，隨著這些遊戲的發布，遊戲機的未來變得不確定。 雖然所謂的 Gamescom 2023 閉門會議表明任天堂計劃在不久的將來做出改變，但關於下一代任天堂遊戲機將包含什麼以及它是否會在 2024 年亮相的問題仍然存在。隨著時間的推移，預計將會出現更多信息，為任天堂的未來計劃提供更清晰的畫面。

定義：

1. Eurogamer – 一個流行的視頻遊戲新聞網站，以其對遊戲行業的深入報導和分析而聞名。

2. Gamescom——在德國舉辦的年度視頻遊戲貿易展覽會，以其展示和展示即將推出的遊戲和遊戲機而聞名。

3. PlayStation 5 – 索尼互動娛樂發布的最新遊戲機，與其前身 PlayStation 4 相比，提供改進的圖形、更快的性能和新功能。

4.《塞爾達傳說：荒野之息》——一款由任天堂開發和發行的動作冒險遊戲，以其開放世界探索和創新的遊戲機製而聞名。

5. Marvel's Spider-Man – 一款由 Insomniac Games 開發並由 Sony Interactive Entertainment 發行的流行超級英雄遊戲，展示了 PlayStation 5 的功能並縮短了加載時間。

6. 4K分辨率——顯示分辨率約為3840×2160像素，與較低分辨率相比，可提供更高水平的細節和清晰度。

7. 向後兼容性——遊戲機玩前幾代或平台遊戲的能力。

8. Doug Bowser – 任天堂美國公司總裁，負責監督公司在北美市場的運營。

來源：

– Eurogamer (https://www.eurogamer.net/)