新聞廣播：Nintendo Switch 2 技術演示和潛在發布遊戲的討論

在本週的 Eurogamer 新聞廣播中，團隊深入探討了任天堂向開發者展示備受期待的 Switch 2 技術演示的激動人心的消息。 據報導，這些演示已在上個月的科隆遊戲展上展示，表明新硬件可能比許多人預期的更接近發布。

圍繞 Switch 2 的緊迫問題之一是伴隨其發布的遊戲是什麼。 預計會有更強大的規格，這會是最終發布期待已久的銀河戰士 Prime 4 的絕佳機會嗎？ 或者，任天堂會選擇更大眾的市場方式並利用其才華橫溢的 3D Mario 團隊嗎？

本集討論的另一個話題是《Starfield》的開場時刻，預計它將成為今年最盛大的遊戲之一。 小組深入探討了他們在角色創建者最初花費的時間之外的經歷，並提出了他們對玩家對這款備受期待的遊戲的期望的想法。

埃德·南丁格爾和維多利亞·肯尼迪也加入了討論，他們分享了他們對遊戲行業這些激動人心的發展的見解和看法。

如果您有興趣觀看完整劇集，可以在 YouTube 上找到它。 或者，您也可以在流行的播客平台（例如 iTunes、Google Podcasts、Audible 和 Spotify）上收聽 Eurogamer Newscast。

資料來源：Eurogamer 新聞廣播。