新的任天堂控制器專利建議解決 Joy-Con 漂移問題

美國專利局最近公佈的一項專利表明，任天堂可能正在考慮永久解決長期存在的 Joy-Con 漂移問題。 Joy-Con 漂移是 Nintendo Switch 控制台對 Joy-Con 控制器的幻像移動做出響應的問題。 自 2017 年 Switch 發布以來，這個問題一直是 Switch 用戶的一大困擾，導致了集體訴訟和任天堂的道歉。

該專利建議使用帶有磁流變流體的“電阻部分”，該流體根據磁場強度改變粘度。 當控制器移動時，該流體將充當阻力。 遊戲作家兼無障礙倡導者勞拉·凱特·戴爾 (Laura Kate Dale) 表示，希望這項專利意味著任天堂正在開發利用磁性來防止漂移的 Joy-Con。 然而，其他人推測該專利可能暗示任天堂推出類似於 PS5 上的力反饋模擬搖桿。

戴爾還強調了系統級無障礙選項對於殘疾玩家的重要性。 如果任天堂在數字商店中加入系統級色盲過濾器和輔助標籤等功能，那麼 Switch 上的遊戲將變得更容易訪問和包容。

此外，該專利還引發了有關預計將於 2 年發布的 Nintendo Switch 2024 的傳言。據推測 Switch 2 將具有改進的性能和 DLSS 式升級，以提高幀速率和分辨率。

雖然任天堂是否以及如何實施專利中提出的想法還有待觀察，但永久修復 Joy-Con 漂移的可能性對於 Switch 用戶來說是令人鼓舞的消息。 任天堂尚未對該專利發表官方評論。

資料來源：美國專利局