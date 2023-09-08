公民實驗室稱，與以色列公司 NSO 有關的間諜軟件利用了 Apple 設備缺陷

數字監管組織 Citizen Lab 報告稱，發現了與以色列公司 NSO 有關的間諜軟件，該軟件利用了蘋果設備中新發現的缺陷。 該缺陷允許運行最新版本 iOS (16.6) 的 iPhone 受到攻擊，而無需受害者進行任何交互。 公民實驗室在檢查華盛頓民間社會組織一名員工的 Apple 設備時發現了該漏洞的證據。

位於多倫多大學蒙克全球事務與公共政策學院的公民實驗室強調了公民社會在檢測複雜攻擊方面的作用。 公民實驗室高級研究員約翰·斯科特·雷頓 (John Scott-Railton) 表示：“這表明民間社會再次成為針對真正複雜攻擊的預警系統。”

發現這一問題後，蘋果為其設備發布了新的更新，以解決公民實驗室報告的缺陷。 該公司尚未就此事提供更多評論。 然而，公民實驗室敦促消費者更新他們的設備，以保護自己免受潛在間諜軟件的滲透。

間諜軟件背後的以色列公司 NSO 因涉嫌濫用職權而受到審查，其中包括監視政府官員和記者。 由於這些指控，美國政府於 2021 年將 NSO 列入黑名單。

個人和組織必須保持警惕並及時更新其設備，以確保免受潛在的網絡威脅。

定義：

– 間諜軟件：未經用戶同意用於監視設備或網絡或從設備或網絡收集信息的惡意軟件。

– 缺陷：軟件或硬件中可能被網絡攻擊者利用的弱點或漏洞。

– 民間社會：指政府、商業或家庭環境之外的集體行動。 它包括倡導社會問題和促進民主和人權的組織和個人。

來源：

——克里斯托弗·賓和澤巴·西迪基。 “與以色列公司 NSO 相關的間諜軟件利用了 Apple 設備中的缺陷：公民實驗室。” ET 電信。 [插入出版年、月、日]。 [在此處插入源文章的 URL]