Xbox 萬事達卡簡介：面向遊戲愛好者的信用卡

微軟即將為遊戲愛好者推出一款令人興奮的新產品——Xbox 萬事達卡。 這張由巴克萊銀行發行的無年費信用卡專供美國的 Xbox 測試者使用，為遊戲玩家提供了一個獨特的機會來賺取可兌換 Xbox 遊戲和附加內容的積分。

與 Microsoft Rewards 不同，Xbox Mastercard 作為單獨的獎勵系統運行。 持卡人每消費 1​​ 美元即可賺取 1,500 個卡积分，15 個卡积分相當於一張 1 美元的禮品卡，可在微軟在線 Xbox 商店兌換。 此外，Xbox 萬事達卡持有者有機會在Microsoft 在線商店購買合格產品每消費1​​ 美元即可賺取XNUMX 點積分，在Netflix 和Disney Plus 等流媒體服務以及Grubhub 等配送服務上每消費XNUMX​​ 美元即可賺取XNUMX 點積分。門破折號。

新持卡會員還可享受獨家優惠。 首次購買後，除了三個月的 Xbox Game Pass Ultimate 訂閱外，他們還可以獲得 5,000 點獎勵（相當於 50 美元）。 三個月的會員資格甚至可以作為禮物送給朋友或家人。

Xbox 萬事達卡具有多種設計選項可供選擇，並且可以使用獨特的玩家代號進行個性化設置。 從 21 月 XNUMX 日開始，美國大陸、阿拉斯加和夏威夷的 Xbox Insider 可以開始申請這張令人興奮的信用卡。

值得注意的是，這標誌著微軟十多年來首次提供 Xbox 信用卡。 此前，該公司曾於 2005 年向 Xbox Live 訂戶提供免費的 Xbox Live Diamond 會員卡，該卡可在參與零售商處提供折扣。 索尼也有類似的信用卡——PlayStation信用卡，用戶可以通過該卡累積積分來進行遊戲相關的購買。

Xbox 萬事達卡代表了遊戲玩家在沉迷於自己最喜歡的愛好的同時賺取獎勵的創新方式。 憑藉其一系列優惠和獨家產品，這張信用卡將受到美國各地遊戲愛好者的高度追捧。

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