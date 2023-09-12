全新星光紫 Xbox 無線控制器現已開放預訂

微軟正在發布 Xbox 無線控制器的新顏色版本，稱為星光紫。 該控制器具有深紫色前殼、配套的操縱桿和按鈕以及白色背面。 扳機、緩衝器和方向鍵都是黑色的。 正在市場購買新 Xbox 控制器並喜歡紫色的遊戲玩家現在可以從 Microsoft Store 預訂 Astral Purple 控制器，售價為 64.99 美元/59.99 英鎊。 預計19月XNUMX日上線。

在過去的一年裡，微軟一直在為 Xbox 控制器推出各種新的顏色設計。 之前的一些版本包括 Sunkissed Vibes 控制器、Stormcloud Vapor 控制器和 Velocity Green 控制器。 然而，微軟提供的最獨特、最非傳統的控制器是披薩味的TMNT控制器。

Xbox 的遊戲玩家和粉絲將會喜歡使用 Astral Purple Xbox 無線控制器為他們的遊戲設置添加一抹紫色的選項。 憑藉美觀的設計，微軟不斷提供多種顏色選擇以滿足個人喜好。 預訂控制器可確保粉絲成為第一批擁有 Xbox 控制器陣容新成員的人。

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定義： Xbox – 由微軟公司開發和擁有的視頻遊戲機品牌

控制器 – 用於與視頻遊戲交互的設備，通常具有按鈕、拇指桿和触發器

Microsoft Store – Microsoft Corporation 提供的數字軟件和硬件產品的在線市場

TMNT – 忍者神龜，以擬人化海龜為超級英雄的系列電影

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