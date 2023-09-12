Microsoft Surface Duo 將不再接收軟件更新

2020 年 XNUMX 月發布的 Microsoft Surface Duo 的軟件更新之旅已經結束。 截至目前，該設備將不再接收Android版本升級和安全補丁。 這一消息可能會讓那些在購買可折疊設備時承諾三年軟件支持的用戶感到失望。

Surface Duo 推出時預裝了 Android 10。 微軟向用戶保證，他們將獲得三年的 Android 安全更新和操作系統升級。 然而，該設備在其生命週期內僅獲得了兩次Android版本升級。 2022年11月，更新至Android 12，隨後在12月，收到Android XNUMXL更新。 不幸的是，Android XNUMXL 將是 Surface Duo 的最後一個 Android 版本升級。

對於價格為 1,399 美元的設備來說，缺乏軟件支持無疑會讓用戶感到失望。 這給他們留下的設備可能沒有最新功能或安全改進。

另一方面，2 年 2021 月發布的微軟 Surface Duo 11 也將僅獲得三年的軟件支持。 目前它運行的是 Android 12，並於 2022 年 2 月收到了 Android 2024L 更新。不過，微軟尚未確認 Surface Duo XNUMX 是否會在 XNUMX 年 XNUMX 月支持結束之前收到任何進一步的 Android 操作系統升級。

用戶在做出購買決定時必須考慮設備的軟件支持壽命。 雖然 Surface Duo 和 Surface Duo 2 提供了獨特的功能和外形，但有限的軟件更新可能會影響其長期可用性。

總之，微軟Surface Duo系列將不再接收軟件更新，包括Android版本升級和安全補丁。 這使得用戶的設備無法獲得最新的功能和改進。 用戶在做出購買決定之前應考慮設備的軟件支持壽命，特別是對於價格較高的設備。

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