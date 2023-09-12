星界紫：微軟宣布推出新款 Xbox 無線控制器

微軟推出了 Xbox 無線控制器系列的最新成員——Astral Purple。 這個新版本展示了深紫色前殼搭配白色背面，讓人想起早期 Velocity Green 控制器的設計。

Astral Purple Xbox 控制器擁有人們所期望的所有功能，包括用於增強抓握力的紋理緩衝器和触發器、用於輕鬆共享遊戲時刻的專用共享按鈕，以及用於連接音頻設備的 3.5 毫米插孔。

今年以來，微軟不斷推出各種引人注目的控制器設計，以滿足不同的喜好。 這些版本包括具有引人注目背景的“動態”Stormcloud Vapour 和限量版 Starfield 控制器。

與 Velocity Green 的推出不同，Astral Purple 似乎沒有任何額外的搭配產品或配件。 因此，如果您希望搭配配套的 Xbox 連帽衫或配套的快速充電底座，這次您可能會不走運。

Astral Purple Xbox 無線控制器售價為 60 英鎊/65 美元，將於 19 月 XNUMX 日推出。 這種新顏色變體已經可以通過 Microsoft Store 進行預訂。

總體而言，Astral Purple 為遊戲玩家提供了另一種時尚且多功能的選擇，以個性化他們的 Xbox 遊戲體驗。 憑藉其鮮豔的配色方案和可靠的功能，該控制器一定會吸引那些想要升級或擴展其收藏的粉絲。

定義：

– Xbox 無線控制器：一種手持設備，設計用於 Xbox 遊戲機，允許玩家無線控制遊戲。

– 帶紋理的緩衝器和触發器：控制器上的按鈕專門設計用於為玩家提供觸覺和增強的抓握體驗。

– 3.5 毫米插孔：標準音頻插孔，允許用戶將耳機或揚聲器等外部音頻設備連接到 Xbox 控制器。

來源：

– 原文：[來源標題]

– 圖片來源：[圖片標題]