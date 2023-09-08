微軟在 Windows 11 上發布新的背景去除繪畫功能

微軟正在為 Windows 11 Insiders 推出新版本的畫圖應用程序，該應用程序允許用戶輕鬆刪除圖像中的背景。 可通過工具欄“圖像”部分中的“刪除背景”按鈕訪問此功能。 它的工作原理是隔離圖片中的主要主題並刪除整個背景，無論其複雜程度如何。

通過使用矩形選擇功能指定背景去除區域的能力，用戶可以更好地控制該過程。 此新更新旨在為那些需要刪除背景而不需要高級照片編輯應用程序的用戶提供快速便捷的解決方案。

此更新是在意外的畫圖更新之後發布的，其中包含 Microsoft 保密橫幅。 最新版本 11.2306.30.0 已解決此問題，其中包括背景刪除功能。 如果更新尚未發布，建議用戶耐心等待，微軟將繼續向所有 Windows 11 用戶推出該更新。

Microsoft Paint 中添加背景刪除功能體現了該公司致力於改進其內置工具並為用戶提供更多功能的承諾。 通過此更新，Windows 11 Insider 只需點擊幾下即可輕鬆刪除圖像中的背景。 此功能對於創建專業演示文稿、設計圖形或增強個人照片等任務特別有用。

來源：

BleepingComputer

定義：

微軟油漆： 由 Microsoft 開發的內置光柵圖形編輯器，允許用戶創建、編輯和操作數字圖像。

背景去除： 隔離圖像中的主要主體並移除背景，從而將主體置於透明或新背景上的過程。