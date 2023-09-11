隆重推出 Xbox 萬事達卡：Xbox Insider 玩家的夢想卡

微軟剛剛宣布推出 Xbox 萬事達卡，這是一種面向美國 Xbox Insider 的信用卡。 這一出人意料的舉措讓玩家每次購買都能賺取卡點，並在 xbox.com 上兌換遊戲和其他物品。

Xbox 萬事達卡由巴克萊銀行發行，無需年費，居住在美國大陸、阿拉斯加和夏威夷的 Xbox Insider 即可使用。 從21月XNUMX日起，有興趣的人可以申請該卡，該卡將在整個秋季分批發行。

持卡人每消費一美元即可賺取卡积分。 從 Microsoft Store 購買符合條件的產品將獲得 5 倍卡积分，而使用 Grubhub 和 DoorDash 等送餐服務或 Netflix 和 Disney+ 等流媒體服務將獲得 3 倍卡积分。 對於日常消費，持卡人將獲得1x卡积分。

除了這些獎勵之外，微軟還提供了一些誘人的福利。 首次購買可賺取 5,000 個卡积分，相當於 50 美元。 此外，新的 Xbox Game Pass 用戶首次購買時將獲得三個月的 Xbox Game Pass Ultimate，或者可以選擇將其贈送給朋友。

與任何信用卡一樣，考慮年利率 (APR) 很重要。 Xbox Mastercard 提供三種選項：20.99%、26.99% 或 31.99%，具體取決於持卡人的信譽。

雖然遊戲玩家希望獲得更多 Xbox Game Pass 消息，但 Xbox 萬事達卡的推出為 Xbox Insider 提供了一個享受額外福利和獎勵的令人興奮的機會。 趕快申請，提升您的遊戲體驗！

來源：

– Xbox Wire 公告帖子

– Xbox 萬事達卡條款和條件