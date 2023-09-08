Meta 為英語和西班牙語用戶擴展了線程上的關鍵字搜索功能

Meta 宣布將其基於文本的社交網絡 Threads 上的關鍵字搜索功能擴展到特定國家/地區的英語和西班牙語用戶。 此舉旨在改善用戶體驗並吸引更廣泛的受眾。

上週，馬克·扎克伯格在澳大利亞和新西蘭公佈了 Threads 關鍵字搜索的初步測試。 該公司目前正在廣泛使用英語和西班牙語的國家推出此功能，例如阿根廷、印度、墨西哥、英國和美國。 用戶可以在移動和網絡平台上訪問該功能。

未來，Meta 計劃將關鍵詞搜索擴展到其他語言和地區，同時積極歡迎用戶反饋以不斷改進。

關鍵字搜索的引入是一項備受期待的開發，可能會對 Threads 的用戶群和接受度產生重大影響。 該功能預計將在高級用戶中特別受歡迎，包括品牌、公司帳戶、廣告商和記者，他們依賴高效的搜索功能來獲取內容和參與策略。

Threads 作為 Twitter 的基於文本的替代品進入社交媒體領域，並在推出第一個月內就以 100 億註冊用戶而受到關注。 然而，它在維持用戶基礎方面面臨挑戰。 研究公司SimilarWeb 的數據顯示，截至 10 月 7 日，Android 每日用戶數量已下降至約 49 萬，而發布階段的用戶數量為 XNUMX 萬。

Threads 面臨的主要挑戰之一是建立一個獨特的身份，使其不被視為 Twitter 的替代品或 Instagram 的延伸。 最初，由於該平台與 Instagram 集成，用戶紛紛湧入該平台，因為創建 Threads 帳戶需要 Instagram 帳戶。 兩個平台之間的無縫導航促進了其增長。

隨著 Threads 不斷發展和擴展其功能，該社交網絡旨在在競爭激烈的社交媒體領域中樹立獨特的形象。 關鍵字搜索功能的添加只是這一持續旅程中的一個步驟。

定義：

– 關鍵字搜索功能：在數字平台內搜索特定關鍵字或術語的能力。

– 高級用戶：廣泛參與數字平台並有特定需求或要求的用戶。

– 用戶反饋：用戶提供的有助於改進數字平台或產品的意見和建議。

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