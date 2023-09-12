macOS Sonoma：最新版本 macOS 有何期待

Apple 宣布了 macOS Sonoma（也稱為 macOS 14）的發布日期，將於 26 月 XNUMX 日向公眾開放。 最新版本的 macOS 帶來了多項新功能，可增強用戶體驗並使其與 iOS 更加相似。

macOS Sonoma 的關鍵更新之一是添加了桌面小部件，這將允許 Mac 用戶使用有用的交互式小部件自定義桌面。 該功能已在 iOS 設備上廣泛流行，現在 Mac 用戶也可以享受同樣的便利和功能。

視頻會議已成為我們生活的重要組成部分，macOS Sonoma 旨在通過新功能改善這種體驗。 該操作系統將引入屏幕共享工具和演示者覆蓋，這將使揚聲器能夠在視頻通話期間在共享屏幕前移動。

macOS 中的默認瀏覽器 Safari 也將在 Sonoma 中獲得重大更新。 其中一個值得注意的新增功能是瀏覽器配置文件，它允許用戶創建不同的書籤集並根據自己的喜好自定義瀏覽體驗。 此外，Safari 中的搜索功能將更加靈敏，為用戶提供更快、更準確的結果。

要安裝 macOS Sonoma，您需要兼容的設備。 支持該操作系統的最早型號包括 2018 款 MacBook 或 Mac Mini、2019 款 iMac、2017 款 iMac Pro、2019 款 Mac Pro 或 2022 款 Mac Studio。 確保您的設備滿足享受索諾瑪提供的更新功能和改進的最低要求非常重要。

總之，macOS Sonoma 承諾為 Mac 用戶帶來令人興奮的新功能和增強功能。 憑藉桌面小部件、改進的視頻會議功能和響應速度更快的 Safari 瀏覽器，最新版本的 macOS 將提供更好的用戶體驗並與 iOS 設備更緊密地集成。

定義：

– macOS：Apple Inc. 為其 Macintosh 計算機開發的一系列操作系統。

– Sonoma：最新版本 macOS 的代號，也稱為 macOS 14。

– iOS：Apple Inc. 為其 iPhone、iPad 和 iPod Touch 設備開發的移動操作系統。

來源：

– Monica Chin，“macOS Sonoma 將於 26 月 XNUMX 日推出”，The Verge。