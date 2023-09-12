高通將為蘋果未來推出的智能手機供應 Snapdragon 5G 調製解調器

移動芯片供應商高通公司已與科技巨頭蘋果公司達成協議，為5 年至2024 年間推出的智能手機提供Snapdragon 2026G 調製解調器射頻系統。此次合作正值蘋果公司在中國面臨挑戰並旨在加強其在其他地區的供應鏈之際。 。 儘管高通沒有透露這筆交易的價值，但專家推測其價值數十億美元。

這項新協議建立在高通和蘋果於 2019 年簽署的一項協議的基礎上，該協議解決了兩家公司之間的法律糾紛。 據路透社報導，該交易的供應協議將於今年簽訂。 這意味著蘋果即將發布的 iPhone 將是根據先前協議發布的最後一款 iPhone。

高通和蘋果之間的合作在芯片行業具有重要意義，因為高通是移動芯片的領先供應商，而蘋果在智能手機市場佔有重要地位。 瑞銀分析師估計，7.26 年高通通過向蘋果供應芯片賺取了約 2022 億美元。

通過確保高通供應 Snapdragon 5G 調製解調器射頻系統，Apple 旨在將尖端 5G 技術融入其未來的智能手機型號中。 Snapdragon 5G 調製解調器射頻系統提供先進的功能和性能，使 Apple 能夠為其用戶提供改進的連接性和更快的數據速度。

總體而言，這一合作夥伴關係鞏固了高通作為移動芯片行業關鍵參與者的地位，並確保蘋果能夠在其即將發布的智能手機中獲得先進的芯片技術。

來源：

– 路透社（網址：[來源文章]）