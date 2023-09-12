Apple 客戶因更換 iPhone 充電端口而面臨 20 英鎊的額外費用

蘋果將​​在 11 年來首次更換 iPhone 的充電端口和充電線，以遵守歐盟法規。 歐盟法律要求所有手機都使用 USB-C 標準，預計蘋果將在其即將推出的 iPhone 機型中採用該標準。 然而，這種變化給客戶帶來了成本。

新的充電線將與許多 iPhone 用戶當前使用的充電模塊不兼容。 因此，新的 iPhone 用戶可能需要單獨購買 19.99 英鎊的電源適配器。 這項額外費用使最新 iPhone 機型本已很高的成本雪上加霜，iPhone 15 的價格接近 2,000 英鎊。

蘋果公司決定不再為新款 iPhone 配備電源適配器，此舉是為了減少電子垃圾。 然而，這意味著從舊型號升級的客戶會發現他們現有的適配器無法與新設備配合使用。 考慮到較舊的 USB 標準仍在廣泛使用，這一變化可能會導致沮喪。

據報導，為了解決這個問題，蘋果鼓勵其店員在銷售新款 iPhone 的同時銷售壁式適配器。 該公司已經將其最新的 iPad 和筆記本電腦轉換為 USB-C 連接，而 iPhone 是下一個經歷這一變化的設備。

與舊的 USB-A 端口相比，USB-C 端口提供更快的充電速度和數據傳輸。 雖然許多人的舊款 iPhone 充電適配器使用 USB-A 端口，但新款 iPhone 預計將配備兩端均採用 USB-C 標準的線纜。

儘管這可能會給客戶帶來不便並增加成本，但蘋果仍在全球範圍內實施這一充電端口變更。 到明年年底，所有在歐盟銷售的手機都必須採用 USB-C 標準。

分析師推測，這一變化可能會影響 iPhone 的銷售，因為潛在買家可能會推遲升級。 最便宜的 iPhone 15 機型的價格預計將保持在 849 英鎊，但分析師預測更昂貴的“Pro”機型價格將會上漲。

總體而言，蘋果決定遵守歐盟有關充電端口變更的法規可能會給客戶帶來挑戰，但它符合全球標準化設備連接的努力。

定義：

– USB-C：USB-C（或 USB Type-C）是充電和數據傳輸的通用標準，與舊的 USB-A 標準相比，速度更快。

– USB-A：USB-A 是標準 USB 端口，廣泛用於計算機、汽車和充電適配器的充電和數據傳輸。

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